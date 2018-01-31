驚！台灣兒童缺「鈣」竟影響未來身高達15公分

研究指出，缺「鈣」不足！營養不均竟可造成15公分巨大落差。（圖為小朋友喝牛奶示意圖，達志影像／shutterstock提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

為了爸媽都是高個兒？我竟是「矮冬瓜」？原來身高竟和「吃」的東西大有關！孩子身高只靠基因決定？營養不均竟可造成15公分巨大落差！禾馨新生婦幼診所小兒科主治醫師陳映庄表示，很多家長會擔心小孩發育狀況，不確定目前的身高是否正常。兒科習慣用一簡易身高公式，預測孩子成年後預期身高。

n 目標身高Target Height（TH）公式[1] :

男生身高=(父親身高+母親身高+ 13)除以2 後± 7.5 公分

女生身高=(父親身高+母親身高– 13)除以2 後± 7.5 公分

醫師進一步解釋，雖然預期身高是根據父母遺傳給小孩的基因決定，但值得注意的是，這個公式還有正負7.5 公分差異，代表若是後天成長營養不足、睡眠不足、少運動，可能連預期身高都不到，最低和最高差距可能高達15公分！

「鈣質和蛋白質是成長的必須營養素」，醫師強調。台灣學童普遍缺鈣嚴重，可能連帶影響成年後身高。醫師說明，日常飲食如鮮乳、豆腐、芝麻、綠色蔬菜都是鈣質攝取來源，但考量國小學童每日鈣質平均攝取量不到建議量的一半，建議家長至少確保早餐就幫學童補足4成以上的鈣質，運用日常容易取得的鮮乳加上起司類等含有鈣質的食物為主，較有機會達成每日鈣質建議攝取量。

高個爸基因優勢無用？！不喝奶「萬年第一排」

根據調查，每天攝取足夠鈣質與攝取不足的小四女童，更有機會達到預期身高。醫師門診也發現，有一名小學4年級女童，父親181公分，母親161公分，根據身高公式女孩未來應可長到165公分。但她平時愛挑食、不喜歡喝鮮乳，加上沒有運動習慣，現在身高僅121公分，遠低於同齡孩童139公分身高平均[5]，未來身高可能連最低157公分都不到。

根據國健署建議，7-12歲兒童每日鈣攝取應達800mg-1000mg。調查也顯示，國小學童缺鈣率近100%。醫生提醒，不少家長對鈣質攝取量有錯誤觀念，認為偶爾有喝鮮乳就好，也不確定鈣質是否有補足[8]。縱使父母身高再高，孩子可能也長不到預期身高。

避免學童負成長 每天早餐補足4成以上鈣

避免孩子身高負成長，醫師建議，發育期兒童每天至少要睡8個小時、一周運動3次，每天早餐補足一天所需4成以上鈣質，才有機會達到建議攝取量！尤其鮮乳、起司等乳製品都是良好的鈣質攝取來源。為方便家長、學童挑選，醫師也提供幾個超商常見的早餐組合，算出鈣質含量。醫師說明，學童每天2杯奶，其實就可以滿足小朋友每天鈣質5至6成的需求一瓶290mL的鮮乳加上起司蛋糕，鈣含量也可以到建議量的4成，再透過均衡飲食攝取到其餘的鈣質，降低孩子因鈣攝取不足而好好成長的機會。

(中時電子報)

醫師建議學童早餐、含「鈣」量表。（醫師提供）

《人體實驗室》男性女乳症惱人 … 水壺「嗶嗶叫」別馬上關！譚敦慈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。