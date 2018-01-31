驚！台灣兒童缺「鈣」竟影響未來身高達15公分

2018年01月31日 10:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

為了爸媽都是高個兒？我竟是「矮冬瓜」？原來身高竟和「吃」的東西大有關！孩子身高只靠基因決定？營養不均竟可造成15公分巨大落差！禾馨新生婦幼診所小兒科主治醫師陳映庄表示，很多家長會擔心小孩發育狀況，不確定目前的身高是否正常。兒科習慣用一簡易身高公式，預測孩子成年後預期身高。

n 目標身高Target Height（TH）公式[1] :

男生身高=(父親身高+母親身高+ 13)除以2 後± 7.5 公分

女生身高=(父親身高+母親身高– 13)除以2 後± 7.5 公分

醫師進一步解釋，雖然預期身高是根據父母遺傳給小孩的基因決定，但值得注意的是，這個公式還有正負7.5 公分差異，代表若是後天成長營養不足、睡眠不足、少運動，可能連預期身高都不到，最低和最高差距可能高達15公分！

「鈣質和蛋白質是成長的必須營養素」，醫師強調。台灣學童普遍缺鈣嚴重，可能連帶影響成年後身高。醫師說明，日常飲食如鮮乳、豆腐、芝麻、綠色蔬菜都是鈣質攝取來源，但考量國小學童每日鈣質平均攝取量不到建議量的一半，建議家長至少確保早餐就幫學童補足4成以上的鈣質，運用日常容易取得的鮮乳加上起司類等含有鈣質的食物為主，較有機會達成每日鈣質建議攝取量。

高個爸基因優勢無用？！不喝奶「萬年第一排」

根據調查，每天攝取足夠鈣質與攝取不足的小四女童，更有機會達到預期身高。醫師門診也發現，有一名小學4年級女童，父親181公分，母親161公分，根據身高公式女孩未來應可長到165公分。但她平時愛挑食、不喜歡喝鮮乳，加上沒有運動習慣，現在身高僅121公分，遠低於同齡孩童139公分身高平均[5]，未來身高可能連最低157公分都不到。

根據國健署建議，7-12歲兒童每日鈣攝取應達800mg-1000mg。調查也顯示，國小學童缺鈣率近100%。醫生提醒，不少家長對鈣質攝取量有錯誤觀念，認為偶爾有喝鮮乳就好，也不確定鈣質是否有補足[8]。縱使父母身高再高，孩子可能也長不到預期身高。

避免學童負成長 每天早餐補足4成以上鈣

避免孩子身高負成長，醫師建議，發育期兒童每天至少要睡8個小時、一周運動3次，每天早餐補足一天所需4成以上鈣質，才有機會達到建議攝取量！尤其鮮乳、起司等乳製品都是良好的鈣質攝取來源。為方便家長、學童挑選，醫師也提供幾個超商常見的早餐組合，算出鈣質含量。醫師說明，學童每天2杯奶，其實就可以滿足小朋友每天鈣質5至6成的需求一瓶290mL的鮮乳加上起司蛋糕，鈣含量也可以到建議量的4成，再透過均衡飲食攝取到其餘的鈣質，降低孩子因鈣攝取不足而好好成長的機會。

(中時電子報)