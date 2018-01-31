NBA》騎士災星高掛！洛夫左手骨折缺席2個月

2018年01月31日 10:16 中時電子報 黃及人

才剛迎回韋德歸隊的騎士，隨即面臨天大噩耗！騎士明星前鋒「愛神」洛夫31日先發只打4分41秒，就因左手撞傷進入休息室檢查，目前傳出他的左手掌骨折，至少缺席6到8周，這對本季狀況連連的騎士來說，無疑是雪上加霜的壞消息。

騎士本季傷兵問題不斷，除了「小皇帝」詹姆斯保持全勤，其他主力幾乎都曾待過傷兵名單，造成目前只拿29勝19敗、東區第3戰績並不意外，儘管31日迎回先前傳出無限期缺陣的韋德，卻又碰上洛夫左手受傷退場意外。

韋德後來證實所謂的處理家族事務，就是趕回芝加哥參加自己前經紀人兼心靈導師亨利湯瑪斯的喪禮，由於韋德與湯瑪斯之間關係如同父子，才會跟騎士臨時請假離隊，但在韋德缺陣期間，騎士變更先發陣容，漂亮取得2連勝。

沒想到本季場均18.2分、9.6籃板的洛夫，竟在31日首節就告手傷退場，所有個人數據都是零，這是他生涯首次在第1節完全沒有出手投籃，中斷自己連續427場首節出手紀錄，如今傳出他的左手第5掌骨非移位性骨折，至少要6到8周才能回來了。

巧合的是，洛夫也是今年全明星賽詹姆斯隊球星之一，看來繼考辛斯、沃爾兩名詹皇隊球員傷退，且被保羅喬治、德拉蒙取代，如今就連洛夫也中招了，接下來就看誰來取代洛夫的全明星賽位置了。

(中時電子報)