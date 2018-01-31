炒熱過年氣氛 台南首辦花藝農特產市集

台南市首度舉辦花藝農特產伴手禮市集，2月3日起跑，連續2個周六、日舉辦，炒熱過年氣氛，讓消費者可以辦年貨、買新花，過新年。（萬于甄攝）

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因應農曆過年即將來到，南市府農業局首度在春節前連續2個周六、日，邀請台南各農會、新農人、畜產團體及花卉盆栽等約50個單位，舉辦「2018春節花藝農特產伴手禮市集」，讓民眾在過年可以買新花、過新年。

農業局表示，今年邀集台南各區農會、新農人、農村社區、畜產團體及花卉盆栽等50個單位，在後壁蘭花生技園區，營造春節年貨市集的氛圍，提供大台南地區消費者年節採購多一項選擇，同時為2018年台灣國際蘭展宣傳，祭出消費集點免費送蘭展門票。

台灣民間習俗過年期間，喜歡添購一些新的花藝盆栽、年貨，尤其，台南最引以為傲的就是蘭花技術盆栽，花藝農特產伴手禮市集不僅可選購蘭花盆栽，也有胡麻油、小番茄、蜜棗、芝麻、花生糖、水果乾、新農人的無毒蔬果、生鮮雞肉、國產牛肉加工品等，讓民眾一次買齊。

其中，台南市蘭藝協會及大台南花果盆栽協會攜手，要教導民眾利用蘭花及盆栽發揮創意，DIY製作蘭花盆栽，展期4天分上、下午場，共有12個場次，採現場報名，讓消費者除了逛市集，更可提升對花卉植物藝術美學的認識。

此外，為迎接狗年來到，農業局歡迎民眾帶毛小孩一起逛市集，好「旺」一整年，動保處也在活動市集期間，推出寵物晶片及狂犬疫苗限量免費注射、動物認養絕育優惠服務等。農業局除祭出消費集點免費送蘭展門票外，也有台南鴨莊休閒農場門票及蘭花春聯免費送。

(中時)

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