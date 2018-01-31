日本珠寶品牌太貼心 竟這樣嬌寵台灣VIP

日本珠寶銀座白石以服務貼心著稱，在情人節推出賞鑽送禮券的活動。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

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銀座白石以客為尊，為台灣消費者推出獨家設計的對戒，圖為「Solstice至點」對戒。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）
銀座白石推出象徵女同志之愛的Diamond Lily系列，充滿展現以客為尊的品牌精神。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

日本珠寶設計以內歛精緻著稱，強調細節，且對服務品質十分講究。日本第一家婚鑽戒品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）去年底正式來台，為了嬌寵台灣消費者，特別推出台灣獨家的對戒，甚至體貼入微地為女同志設計一款Diamond Lily對戒，日本品牌的「以客為尊」與貼心，可見一斑。

銀座白石去年底在台北東區大樓成立旗艦店，提供全方位的服務，從婚戒、咖啡廳到SPA一應俱全，展現日本珠寶品牌服務全方位的優勢。銀座白石為台灣獨家設計三款對戒，包括「Solstice至點」對戒、Wonder Aqua及Chronos系列等，以鑽石搭配藍鑽，或以白金融入玫瑰金的混搭設計，迎合台灣消費者的喜愛。

另有象徵女同志之愛的Diamond Lily系列，則以純潔的百合花詮釋同志之愛，展現日本品牌的貼心。

銀座白石在情人節檔期推出優惠，只要網上預約賞鑽，就送賞鑽回饋金Sogo禮券200元，更有機會抽中住宿券等好禮。

(中時)

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