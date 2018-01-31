春節加班機被迫取消 國台辦怒斥：報復行為愚蠢且不得人心

2018年01月31日 10:49 旺報 徐維遠 、中時 楊家鑫 、中時

民航局29日確定不准許大陸廈航、東航申請的春節兩岸加班機，上述兩家航空30日發表聲明確定取消加班機申請。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今天(31)批評，台灣當局將大陸台胞當人質，此種嚴重影響台胞返鄉過年權益的作法，「是十分愚蠢的，是不得人心的」。在台灣不批准春節加班機之下，大陸有關部門將想方設法，採取其他措施，協助其返鄉過節。在大陸過節的台胞，也會想辦法讓他們過一個好年。

針對台灣不批准陸籍航空176班春節加班機，大陸國台辦發言人馬曉光31日在例行記者會上指出，台灣當局的無理作法給數萬旅客出行造成不便，為兩岸眾多家庭春節團聚製造了困難，對兩岸民眾感情造成傷害，由此引發的一切後果應由台灣當局承擔。[

他表示，台灣當局卻將兩岸春節加班機與啟用M503北上及連接線航線兩件毫不相干的事情掛鉤，不惜以台胞台商做人質，對大陸航空公司進行報復，嚴重損害兩岸民眾特別是台灣民眾返鄉過節的權益，嚴重背離廣大遊客及千萬家庭的人道需求，是十分愚蠢的，也使不得人心的。

他說，在台灣當局不批准東航和廈航春節加班機的情況下，大陸方面將想方設法採取其他措施，協助他們返鄉過節。對於因此不能回家、留在大陸過節的台商台胞，大陸有關方面也會善加照顧，讓他們在大陸過好年。

至於大陸是否會同意華航加班機申請，馬曉光表示，「首先，台灣當局一方面肆無忌憚地損害台商台胞的權益，另一方面卻轉嫁責任，向大陸『甩鍋』，這種做法道德嗎？正確的做法是，台灣當局趕快同意東航和廈航兩家航空公司的春節加班機計畫。在此之後，如果仍有需要，可以考慮新增其他加班機計畫。」

關於台灣方面強調M503相關銜接航線太靠近金馬航線，可能引發飛安問題。馬曉光則表示，依據國際民航組織規定，空中交通管制員應當根據儀錶飛行規則的條件，配備垂直間隔和側向間隔，配備了任何一種間隔，兩家航空器都被認為是安全的。

他說，根據福州、廈門、金門及馬祖設計並公佈的航線，W123航線與台方的W6航線、W122航線與台灣的W8航線最小側向間隔分別是33公里和23公里，這樣的間隔均遠大於國際民航組織規定的側向間隔標準；在垂直高度方面，去往廈門的航班和去往金門的航班飛行高度差超過1000米，去往福州的航班和去往馬祖的航班飛行高度差超過了3000米，均遠遠超過國際民航組織規定的垂直間隔標準。所以說，銜接線是安全的。

此外，關於台灣當局不斷投書國際社會，宣傳M503航線問題，馬曉光僅表示，「這是藉機做政治文章，告洋狀是於事無補的。」

(旺報)