響應環保 大學術科考試美術組不提供塑膠袋

2018年01月31日 11:03 中時 林志成

今年大學術科美術、音樂、體育各組考試共有1萬0353人報考，將分別於2月2日至11日間舉行，考生需攜帶「准考證」應試，與今年學測改用「考試通知」攜帶「有效身分證件」應試之規定不同，未攜帶者將依各組試場規則予以扣分或取消該項目成績。

大學術科考試委員會聯合會指出，准考證如有毀損或遺失，應於考試當日攜帶考生身分證（或居留證、護照、駕駛執照、全民健康保險卡之一），向各組所設試務辦公室申請補發。准考證須妥為保存，考試時憑准考證入場，考試結束後不再補發。

今年大學美術術科考試，依簡章規定美術術科考試時間係包含紙張吹乾、噴膠時間，考生務必於考試規定時間內將畫面吹乾，完成作答，以免影響自身及其他考生權益。另為響應環保及限塑政策，今年不再提供塑膠袋隔離畫面，考生也不能使用自行攜帶之塑膠袋。

若發現有考生自行攜帶塑膠袋，監考人員會先制止，但不紀錄違規，若考生堅持使用，則將紀錄違規事項，該科會被扣5分，若情節嚴重，該科可能會被0分計算。

體育術科考試考場不得攜帶具有通訊、記憶等功能之電子工具進入或其他有礙試場安寧、考試公平之各類器材、物品入場，違者一律取消其考試資格。考試成績一律以大會公佈成績為準。另外1600公尺跑走考試項目採用晶片計時計測，請考生配合正確穿戴晶片。

依據中央氣象局天氣預報，2月2日、3 日將有寒流來襲，預計氣溫下探8、9°C或以下。大學術科考試委員會聯合會指出，考試期間，考生可攜口罩、手套、圍巾（進入教室後以不影響辨識面貌為原則）應試，但需配合監試人員檢查，至於其他特殊需用物品，仍須依簡章規定報備查驗。

大學術科考試委員會聯合會為方便考生查詢試場及相關規定，1月16日起提供電腦網路及語音查詢服務，查詢網址為 http://www.cape.edu.tw/「考試資訊專區」，語音查詢電話（02）23643677。

(中時)