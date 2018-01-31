台灣當局損害台胞權益甩鍋給大陸 國台辦：這作法道德嗎？

2018年01月31日 11:03 中時 楊家鑫

民航局29日確定不准許大陸廈航、東航申請的春節兩岸加班機，上述兩家航空30日發表聲明確定取消加班機申請。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今天(31)批評，台灣當局將大陸台胞當人質，此種嚴重影響台胞返鄉過年權益的作法，「是十分愚蠢的，是不得人心的」。在台灣不批准春節加班機之下，大陸有關部門將想方設法，採取其他措施，協助其返鄉過節。在大陸過節的台灣，也會想辦法讓他們過一個好年。

針對台灣不批准陸籍航空176班春節加班機，大陸國台辦發言人馬曉光31日在例行記者會上指出，台灣當局的作法給數萬旅客造成不便，讓新春佳節家庭團聚困難，造成的所有一切後果應由台灣當局負責。

他表示，台灣當局將大陸台胞當人質，此種嚴重影響台胞返鄉過年權益的作法，「是十分愚蠢的，是不得人心的」。在台灣不批准春節加班機之下，大陸有關部門將想方設法，採取其他措施，協助其返鄉過節。在大陸過節的台灣，也會想辦法讓他們過一個好年。

至於大陸是否會同意華航新申請加班機，馬曉光表示，台灣當局一方面肆無忌憚損害台胞權益，一方面轉嫁責任，「甩鍋」給大陸，「這種作法道德嗎？」其他協助台胞返台措施，有關機構將陸續出台，例如福建平潭便增加客運航班。

關於台灣方面強調M503相關銜接航線太靠近金馬航線，可能發生飛安問題。馬曉光則表示，有關銜接航線問題，已與往返金馬航線保持距離，不會造成影響。依據國際民航組織規定，M503相關銜接航線與往返金馬航線，均保持安全距離，其距離甚至遠遠超過民航組織規定標準。

此外，關於台灣當局不斷投書國際社會，宣傳M503航線問題，馬曉光僅表示，「這是藉機做政治文章，告洋狀是於事無補的。」

(中時)