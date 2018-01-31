解放軍頻繁在日本近海情蒐 引起防衛省高度警戒

2018年01月31日 11:14 中時 黃菁菁

日媒報導，日本防衛省日前掌握到，中國人民解放軍的護衛艦和情報蒐集機29日相繼通過九州的對馬海峽，雖然沒有侵犯到日本的領海、領空，但防衛省認為，中國解放軍在日本近海從事情報蒐集活動日漸頻繁，故已提高警戒。

防衛省指出，1艘中國海軍江凱II級護衛艦29日從對馬海峽北上，一度駛進日本海，之後又從對馬海峽南下，朝向東海航行。日本海上自衛隊的P3C偵察機和護衛艦一路進行跟蹤、監視。

此外，中國1架運-9(Y-9)情報蒐集機29日上午至下午的數小時之間，往返飛行在對馬海峽上空，從東海方面通過對馬海峽，進入日本海後，掉頭飛往東海方向。接連闖入南韓和日本的防空識別區，日本航空自衛隊也派戰機緊急升空對應，並公布中國軍機的飛行途徑和照片。

中國軍機前次依照此路線飛到日本海是在去年12月18日。當時中國空軍新聞發言人申進科發布消息指出，5架中國的轟炸機、殲擊機、偵察機飛越對馬海峽赴日本海國際空域訓練，檢驗遠洋實戰能力。

他強調，「這是中國空軍年度訓練計劃內的例行性安排，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何特定國家、地區和目標。日本海不是日本的海，對馬海峽屬于非領海海峽。依照《聯合國海洋法公約》，所有國家均享有航行和飛越的自由。」但日本防衛省對中國軍方頻繁進入日本海仍持警戒姿態。

日本外務大臣河野太郎28日赴中國訪問，隔日便有中國軍機自東海通越對馬海峽，還在日本海往返飛行。河野當時表示，「針對此類形同對改善日中關係澆冷水的行動，中國方面應該會好好地防止再度發生」。

對於中日兩國早日啟動防止在東海上發生偶發衝突的「海空聯絡機制」之事，河野表示，「中國方面也非常積極，日中防衛當局之間正在進行最終的協調，期待盡可能早日啟動。」

(中時)