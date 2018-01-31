解放軍頻繁在日本近海情蒐 引起防衛省高度警戒

友善列印
中時

日媒報導，日本防衛省日前掌握到，中國人民解放軍的護衛艦和情報蒐集機29日相繼通過九州的對馬海峽，雖然沒有侵犯到日本的領海、領空，但防衛省認為，中國解放軍在日本近海從事情報蒐集活動日漸頻繁，故已提高警戒。

防衛省指出，1艘中國海軍江凱II級護衛艦29日從對馬海峽北上，一度駛進日本海，之後又從對馬海峽南下，朝向東海航行。日本海上自衛隊的P3C偵察機和護衛艦一路進行跟蹤、監視。

此外，中國1架運-9(Y-9)情報蒐集機29日上午至下午的數小時之間，往返飛行在對馬海峽上空，從東海方面通過對馬海峽，進入日本海後，掉頭飛往東海方向。接連闖入南韓和日本的防空識別區，日本航空自衛隊也派戰機緊急升空對應，並公布中國軍機的飛行途徑和照片。

中國軍機前次依照此路線飛到日本海是在去年12月18日。當時中國空軍新聞發言人申進科發布消息指出，5架中國的轟炸機、殲擊機、偵察機飛越對馬海峽赴日本海國際空域訓練，檢驗遠洋實戰能力。

他強調，「這是中國空軍年度訓練計劃內的例行性安排，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何特定國家、地區和目標。日本海不是日本的海，對馬海峽屬于非領海海峽。依照《聯合國海洋法公約》，所有國家均享有航行和飛越的自由。」但日本防衛省對中國軍方頻繁進入日本海仍持警戒姿態。

日本外務大臣河野太郎28日赴中國訪問，隔日便有中國軍機自東海通越對馬海峽，還在日本海往返飛行。河野當時表示，「針對此類形同對改善日中關係澆冷水的行動，中國方面應該會好好地防止再度發生」。

對於中日兩國早日啟動防止在東海上發生偶發衝突的「海空聯絡機制」之事，河野表示，「中國方面也非常積極，日中防衛當局之間正在進行最終的協調，期待盡可能早日啟動。」

(中時)

軍隊內部緊繃！ 北韓處決軍官人… 神秘缺席川普演說閣員 今年「指…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。