婦聯會簽約與否今揭曉 主戰主和派會前再較勁

2018年01月31日 11:26 中時 陳彥宇 、 劉宗龍 、中時電子報/ 杜宇喬 、中時電子報/

婦聯會31日召開臨時會員大會，四位員工在婦聯會門口拿著「永續經營」、「支持雷倩」等標語，表達支持簽署行政契約的立場。（劉宗龍攝）

雷倩今偕同婦聯會常委陳秦舜英接受媒體訪問。

婦聯會今上午10時召開臨時會員代表大會，決議是否簽署行政契約，主戰派、主和派正面對決。婦聯會主委雷倩會前受訪說，將在會中發放由前主委辜嚴倬雲親自簽名、發給內政部同意行政協商的公文，讓大家共同決定簽或不簽；反對簽約的婦聯會委員潘維剛則反擊，不能豎白旗投降，雙方隔空較勁。

雷倩指出，今天是婦聯會關鍵的選擇，究竟要拒絕行政和解，直接面對政府公權力處分，或是決定簽約，積極轉型為公益組織；相關決定在去年2月，甚至更早之前就在常委會上討論，外界不了解，以為是倉促下決定。

引發關注的是，雷倩今偕同婦聯會常委陳秦舜英（前行政院長陳誠弟媳）接受媒體訪問；雷倩強調，陳曾跟蔣宋美齡一起從事婦女工作、是常委會中經歷最長的會員，這2年更與婦聯會在艱困中奮鬥。

對於婦聯會內部兩派意見分歧，陳秦舜英感嘆，「你心寒不心寒，若你是我，你是什麼感覺？」她說，從未看過此情形。

雷倩表示，今會將紅十字會等組織透過法律程序爭取正義的結果告訴各位，由大家共同決定簽約與否。

傳出主戰派將提出臨時提案，要求常委會全面改組，並拔掉雷倩主委職務。對此，雷倩表示，如果行政契約無法通過，「恐怕不需要他們提案」，甚至連常委會都可能被撤，屆時誰能代表婦聯會提訴訟？

隨後受訪的潘維剛則重申，拒簽不公不義、不清不楚的契約；婦聯會要團結，要不屈不撓、威武不能屈，不能豎白旗投降。

潘維剛強調，「現在什麼年代了，我們還要割地賠款為奴嗎？」她呼籲所有會員投下反對票。

(中時)

前立委潘維剛表示，婦聯會要團結在正義、不屈不饒、威武不能屈之下，而不是豎白旗、投降的狀態，今天都什麼年代了，還要割地賠款，簽署不公不義的契約？（劉宗龍攝）