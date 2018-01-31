官媒洩天弓三單位番號 空軍錯失行銷良機

2018年01月31日 11:06 中時電子報 喻華德

近期媒體報導，有民眾在臉書公開社團貼出擷取軍方節目《莒光園地》的畫面，首度揭露國軍第一個國造天弓三型防空飛彈部隊的的單位番號。此事因媒體報導因此空軍發表新聞稿稱「全民皆有保密責任，網民切勿因一時之快，刊布無關訊息而為有心人士蒐整運用，進而影響國安。」事實上空軍不但錯過了最佳的藉勢行銷的機會，而且這篇新聞稿恐怕無法發揮任何提高民眾保防意識的效果。

國防部近年採購國造天弓三型防空飛彈，並以汰除舊式鷹式防空飛彈的單位人力來接裝天弓三型飛彈，這基本上不是機密，只要對國防議題略有涉獵就可以瞭解。

而本次首度揭露第一個天弓三型飛彈的單位番號事件，突顯了兩個問題。一是空軍在稱「網民切勿因一時之快」時，是否有符合依法行政？所謂機密，按照《國家機密保護法》第二條「本法所稱國家機密，指為確保國家安全或利益而有保密之必要，對政府機關持有或保管之資訊，經依本法核定機密等級者。」而第四條將機密密等分為「絕對機密、極機密、機密」。如果部隊番號是依法核定為機密，則軍方應檢討的是為何莒光園地拍攝時未能避開解說牌，而後製時亦未打上馬賽克。若部隊番號並未依法核定為機密，則空軍的說法就自失立場，反而突顯缺乏依法行政觀念。

但不論是否核定為機密，在網路和數位時代，人人都行使言論自由，加上政府不論哪一黨執政，均長期對我國實質國防威脅採取刻意淡化的手法（誤導國人假想敵只有中共，忽略日、菲、越等實質威脅），國民的保防意識遂成兩極化，一種是「缺乏依法行政觀念，認為只要是拍攝國軍裝備皆有共諜之嫌」也就是觀念仍停留在戒嚴時代，另一種則是「航空迷、軍事迷認為自身一切合法（如拍照），因此軍方的一些作為不但缺乏實質效果且有擾民之嫌」（如驅趕不適用《要堡法》的營區外拍飛機、要求刪除照片）。軍民間缺少相互尊重及互信，對立日益增加。

這位在臉書社團張貼莒光園地擷取畫面的眼尖網友，忽略了該社團為公開社團，且即便不是軍事社團，除非成員彼此全數熟識，否則實際情況仍是龍蛇雜處，和早年講隔牆有耳異曲同工。更何況媒體在網路上找新聞，自然不會放過這種資訊來源。

空軍很可惜未能利用這次事件「藉勢行銷」。當然以軍方高層的觀念來講，接裝天弓三型的部隊，達到初始作戰能力（IOC）或在某一個時間點之前，可能不希望部隊資訊外釋。但是只要部隊有新兵加入，部隊的番號和駐地就會出現在討論當兵權益的網站和PTT上。因此實際上部隊番號與駐地曝光只是時間早晚的問題。

所以如果空軍此次的作法是反向主動加碼釋出部份資訊，趁機讓國人瞭解新一代國造防空飛彈的主力天弓三型飛彈，瞭解中科院的科研實力、國軍堅定守護領空的決心以及對國防自主的支持，反而可以趁機做全民國防教育、增進國人對國軍的信心。空軍也可以利用這個機會呼籲國人要建立保防意識和危機意識，要瞭解到網路上同樣也是隔牆有耳，縱使不是機密資訊，具有機敏性的資訊就應避免在網路上公開談論（例如有一定比例的人臉書動態觀賞權限是全部設為公開），讓更多人接受、認同，達成深化全民國防目的，而非只是單純一篇新聞稿，船過水無痕。

(中時電子報)