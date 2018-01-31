外埔戶政教投票 新住民感受台灣民主

2018年01月31日 11:18 中時 陳淑娥

外埔戶政所辦理「新住民公民權」宣導講習，邀請領有身分證的新住民參與。（陳淑娥攝）

外埔戶政所邀請書法家現場寫春聯，讓新住民也能感受到台灣的傳統習俗。（陳淑娥攝）

外埔戶政所主任林晉德與音樂同好，共組鐵支天團帶來精彩的薩克斯風曲目演奏。（陳淑娥攝）

縣市首長選舉將在年底登場，外埔戶政所辦理「新住民公民權」宣導講習，邀請轄區內20位領有身分證新住民參與，透過新住民公民權介紹及選舉投票流程實地演練，鼓勵他們認識自身權益，未來能投下自己神聖的一票。

外埔戶政主任林晉德表示，台灣新住民已達52萬人口，為配合2018地方選舉，並增進新住民對公民權的認識，特別舉辦「新住民公民權」宣導講習，以增進新住民對公民權的認識。

為配合農曆新年將屆，也舉辦新春贈春聯活動，邀請一諦書會楊家慶老師及金氏世界紀錄書法家陳耀南老師揮毫創作，免費贈送新住民及洽公民眾。林晉德也與音樂同好共組鐵支天團帶來精彩的薩克斯風曲目演奏，悠揚樂聲伴隨書法揮毫，洋溢濃厚春節氣氛。

越南籍的阮氏和說，台灣選舉制度非常民主，小至里長大至總統，都由人民自行選出，以前在越南沒有這樣的經驗，非常感謝外埔戶所特別舉辦這場講習，讓她感受到政府對新住民權益的重視。印尼籍王伊娜表示，印尼過年沒有張貼春聯的習俗，現場揮毫贈春聯非常有趣，也充滿了年節的喜氣。

(中時)