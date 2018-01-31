蔡政府下一步取消陸航定期航班？國台辦警告：將是千古罪人

蔡英文總統。(本報系資料照片)

友善列印
旺報

台灣民航局30日表示，下一步兩岸定期航班是否受影響，「要看對岸的善意及尊重程度」，陸委會主委張小月日前也說暫緩航班是「給大陸最輕微的處分」；馬曉光表示，若兩岸定期航班受影響，破壞2008年以來的直航局面，「他們一定是千古罪人」。

馬曉光說，所謂最「輕微的處分」，是處分誰？廣大台商台胞如飲寒冰，點滴在心頭。他強調，如果台灣方面膽敢進一步把主意打向兩岸定期航班，使2008年以來兩岸同胞共同努力得來不易的兩岸直航局面遭到破壞，「他們一定是千古罪人」。

至於陸委會呼籲大陸准許我國籍航班加班機申請案，協助台商返鄉；對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，台當局轉嫁責任、向大陸甩鍋（將所有的過錯算到別人頭上），這樣道德嗎？他強調，台灣應先儘快准許東航和廈航加班機，「如果仍有需要，可考慮新增其他加班機計劃」。

針對是否准許我國籍航空申請案，馬曉光說，正確的做法是，台灣當局趕快同意東航和廈航兩家航空公司的春節加班機計劃。在此之後，如果仍有需要，可以考慮新增其他加班機計劃。

至於說採取的其他措施，馬曉光說，大陸民航主管部門和航空公司以及有關地方會陸續出台，福建省方面已經部署增加了平潭至台灣的海上客運航班。

(旺報)

國台辦回答台灣價值 端出柯文哲牌
台灣當局損害台胞權益甩鍋給大陸 國台辦：這作法道德嗎？
春節加班機被迫取消 國台辦怒斥：報復行為愚蠢且不得人心
台灣當局損害台胞權益甩鍋給大陸… 國台辦：台灣「膽敢」動到兩岸定…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。