蔡政府下一步取消陸航定期航班？國台辦警告：將是千古罪人

2018年01月31日 11:20 旺報 徐維遠

台灣民航局30日表示，下一步兩岸定期航班是否受影響，「要看對岸的善意及尊重程度」，陸委會主委張小月日前也說暫緩航班是「給大陸最輕微的處分」；馬曉光表示，若兩岸定期航班受影響，破壞2008年以來的直航局面，「他們一定是千古罪人」。

馬曉光說，所謂最「輕微的處分」，是處分誰？廣大台商台胞如飲寒冰，點滴在心頭。他強調，如果台灣方面膽敢進一步把主意打向兩岸定期航班，使2008年以來兩岸同胞共同努力得來不易的兩岸直航局面遭到破壞，「他們一定是千古罪人」。

至於陸委會呼籲大陸准許我國籍航班加班機申請案，協助台商返鄉；對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，台當局轉嫁責任、向大陸甩鍋（將所有的過錯算到別人頭上），這樣道德嗎？他強調，台灣應先儘快准許東航和廈航加班機，「如果仍有需要，可考慮新增其他加班機計劃」。

針對是否准許我國籍航空申請案，馬曉光說，正確的做法是，台灣當局趕快同意東航和廈航兩家航空公司的春節加班機計劃。在此之後，如果仍有需要，可以考慮新增其他加班機計劃。

至於說採取的其他措施，馬曉光說，大陸民航主管部門和航空公司以及有關地方會陸續出台，福建省方面已經部署增加了平潭至台灣的海上客運航班。

(旺報)