2018年01月31日 12:36 中時 謝明俊

2018台灣年味在台北道路交通管制圖。〔警方提供〕

2018台灣年味在台北停車場示意圖。〔警方提供〕

「2018年台灣年味在台北」交通疏導管制措施。

謝明俊／台北報導

「2018臺灣年味在臺北」活動，將從2月1日起至2月20日止，在本市大同區4大商圈（大稻埕迪化商圈、臺北後車站華陰街商圈、臺北地下街、寧夏商圈）分別舉行，大同警分局對相關活動的交通管制措施如下：

一、整體活動範圍:

(一)大稻埕迪化商圈範圍：迪化街（歸綏街至南京西路段）、民生

西路（延平北路至環河北路段）、歸綏街（延平北路至環河北

路段）。

(二)臺北後車站及華陰街商圈範圍：重慶北路1段(市民大道至長

安西路段)、長安西路(重慶北路至太原路段)、太原路(長安西

路至市民大道段)、鄭州路(重慶北路至太原路段)及所圍方型

區域內部巷道；華陰街(重慶北路至太原路段)、華陰街(太原

路至華陰街121號)。

(三)臺北地下街商圈範圍：市民大道地下街(塔城街至承德路段)。

(四)寧夏商圈範圍：寧夏路(民生西路至平陽街段，東側封閉，維

持西側通行)。

二、活動時間：

(一)大稻埕迪化商圈：107年2月1日至14日(每日11時至24

時)。

(二)臺北後車站與華陰商圈：107年1月27日至2月14日(每日

10時至22時)。

(三)臺北地下街商圈：即日起至3月4日(每日11時至22時)。

(四)寧夏商圈：即日起至2月20日(每日16時至24時)。

三、周邊道路相關交通措施如下：

（一）主要封閉路段：

1、迪化街（南京西路至歸綏街）。

2、華陰街（重慶北路至太原路、太原路至華陰街121號）。

3、寧夏路（民生西路至平陽路，東側封閉，維持西側通行）。

（二）周邊疏導管制範圍：

1、北至民權西路、南至市民大道、西至環河北路、東至重慶北

路，管制範圍內設置車輛改道預告標誌牌面，俾供車輛駕駛

人獲悉提前改道訊息，並特別規劃針對民生西路與延平北路

口、民生西路與迪化街口為活動交通要道加強疏導。

2、歸綏街（延平北路至環河北路）實施時段性東往西單行管

制，假日15時至22時，平常日彈性管制。

3、民樂街實施時段性單行管制：

（1）民樂街（歸綏街至民生西路）往北單行：星期六、日9時

至24時，星期五15時至24時，星期一至星期四彈性管

制。

（2）民樂街（民生西路至南京西路）往南單行：星期六、日12

時至24時，星期五15時至24時，星期一至星期四15時

至22時。

4、民生西路、民樂街口於活動期間，每日15時至23時實施東

西雙向禁止左轉入民樂街。

（三）禁止停車管制事項：

1、延平北路（長安西路至民生西路）西側、延平北路（涼州街

至民權西路）兩側黃線管制11時至24時，延平北路（長安

西路至民生西路）東側、延平北路（民生西路至涼州路段）

兩側紅線管制禁停。

2、民生西路（延平北路至重慶北路）一般日西往東7時至9時

禁停，東往西16時至20時禁停，於活動期間例假日比照一

般日實施禁停措施。

3、民生西路（延平北路至環河北路）改繪紅線管制禁停。

（四）周邊道路停車管制事宜：

1、迪化街（歸綏街至民權西路）規劃為裝卸貨專區並公告暫停

收費。

2、迪化街（歸綏街至民生西路）及歸綏街（環河北路至延平北

路），配合商圈活動攤商設攤，公告暫停收費。

3、南京西路233巷對面（永樂廣場南側）、南京西路(塔城街至

延平北路)兩側，停車格位公告暫停收費並禁止臨時停車。

4、迪化街(南京西路至歸綏街段)、歸綏街(環河北路至延平北路

段)及民樂街139號汽、機車停車格公告暫停收費並禁止臨

時停車。

（五）交通替代路線：

1、民生西路東往西車流：民生西路→重慶北路→南京西路向西

續行。

2、南京西路東往西車流：南京西路→重慶北路→市民大道（或

長安西路）向西續行。

3、延平北路北往南車流：延平北路→涼州街→重慶北路→長安

西路→塔城街或西寧北路向南續行。

4、延平北路南往北車流：延平北路→市民大道（或長安西路）

→重慶北路向北續行。

5、西寧北路、塔城街南往北車流：西寧北路、塔城街→市民大

道（或長安西路）→環河北路（或重慶北路）向北續行。

（六）加強違停取締、拖吊路段：

1、迪化街行人徒步區。

2、永樂市場前廣場。

3、民生西路（環河北路-承德路）。

4、歸綏街（環河北路-延平北路）。

5、延平北路（市民大道-民權西路）。

6、環河北路（市民大道-民權西路）。

7、民樂街。

8、重慶北路（市民大道-民權西路）。

9、長安西路（塔城街-承德路）。

10、市民大道（塔城街-中山北路）。

11、太原路（市民大道-南京西路）。

12、承德路（市民大道-南京西路）。

13、南京西路（西寧北路-重慶北路）。

(七)停車場資訊：

1、大稻埕商圈：淡5號疏散門堤外停車場、大稻埕公園地下停

車場、塔城公園地下停車場。

2、臺北後車站及華陰街商圈：市民大道(中山北路至重慶北路

段)地下停車場、建成公園地下停車場。

3、臺北地下街商圈：市民大道(中山至重慶段)地下停車場。

4、寧夏商圈：蓬萊國小地下停車場、朝陽公園地下停車場。

大同分局表示，本次的「重頭戲」大稻埕迪化商圈年貨大街將於2月1日開賣，警方建議至年貨商圈採購年貨之市民朋友，儘量搭乘大眾運輸工具前往，搭乘捷運可乘坐松山、新店線於北門站3號出口出站前往，避免因停車空間不足而浪費時間尋找停車位，大同分局將加強違規停車驅離、取締，以維周邊交通秩序。

(中時)