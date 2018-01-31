國台辦：台灣「膽敢」動到兩岸定期航班 將是千古罪人

大陸國台辦31日舉行例行記者會，由國台辦發言人馬曉光主持。（楊家鑫／攝）

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關於陸委會主委張小月說「暫緩准許加班機是最輕微的處分」，以及民航局稱未來要看對岸的善意，來決定廈航東航的定期航班是不是會繼續受影響。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今天(31)表示，所謂「最輕微的處分」是處分誰？「廣大台商台胞如飲寒冰，點滴在心頭。」「如果台灣方面膽敢進一步把主意打向兩岸定期航班，使2008年以來兩岸同胞共同努力得來不易的兩岸直航局面遭到破壞，我想他們一定是千古罪人。」

大陸國台辦31日舉行例行記者會，關於蔡英文總統大談「台灣價值」，國台辦發言人馬曉光表示，蔡英文口中的所謂「台灣價值」是什麼，連柯文哲都「丈二和尚摸不著頭腦」。如果所謂的「台灣價值」是將台灣文化與中華文化割裂開來、對立起來，是將台灣民眾的利益福祉與中華民族的整體利益割裂開來、對立起來，是將台灣的前途、命運拱手交於外人之手，而甘做遏制中國的棋子，那麼這樣的價值不是台灣之福，而是台灣之禍。

至於台灣強調不放棄爭取參加今年5月世界衛生大會，並稱今年的力道比去年更強。對此，馬曉光表示，對於台灣參與國際組織活動的問題，大陸立場是一貫的、明確的，就是必須堅持一個中國原則，通過兩岸協商來處理。

他說，從2009年到2016年，在兩岸關係和平發展大背景下，在雙方反對「台獨」、堅持「九二共識」的共同政治基礎之上，台灣方面連續8年參加世界衛生大會。去年由於眾所周知的原因，台灣沒有再獲得邀請，「台灣方面還是要認真仔細地想一想，為什麼過去能參加，而現在不能。實際上，明路就在眼前，不需要外人點撥。」

此外，關於大陸配偶在台灣普遍得不到公平的待遇，馬曉光表示，近年來，隨著兩岸交往的發展，兩岸的婚姻家庭也在不斷增多，目前已有40萬對兩岸婚姻家庭。「這些大陸配偶，既是大陸的親人，也是台灣同胞的親人」，理應以親人態度善待他們。

他說，然而非常遺憾，民進黨當局長期歧視、限制大陸配偶在台灣的各種權益，有些規定，例如面談制度，「實際上是近乎羞辱性的措施，這是極其不人道的。」台灣當局應該儘快改變這些不合理的做法，以免標榜的所謂自由、民主、人權繼續淪為世人的笑柄。

(中時)

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