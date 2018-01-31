上網登錄才有節電獎勵 台電被罵翻

2018年01月31日 11:33 中時 許素惠

老人家用電量少，可能因不會上網事先登錄，而喪失了獲得節電獎勵金的回饋。（許素惠攝）

台電公司最新節電獎勵規定，得先上網登錄才能享有，許多民眾不知道新措施，知道的人強調，原本是好事一樁，卻未盡廣為宣傳之責，而中南部人民則認為，這擺明是欺負電腦網路較不普及的農業縣民，因為這些縣市老人居多，別說上網，連智慧手機都不會用。

台電的節電獎勵新措施和過去沒有太大差異，但多了一道「登錄」關卡，以往民眾無須登錄，只要有省電，全年至少可拿504元回饋金，未來將改採事前登錄，拿獎勵金多一道手續。

台電公司指出，改以登錄制的節電成效高出1成，希望藉此激發民眾自主節電意識，而不會上網登錄者，也可以打電話到該公司由客服人員代為登錄。

不過，這項新措施已引起許多中南部用戶的反彈，認為嚴重擾民。雲林江姓民眾指出，這是增加法律所無的行政規定，事先登錄的措施既未公開通知，又未顧及用戶是否使用電腦，有失政策回饋美意。

「為什麼過去不用，現在就要？」不少民眾質疑過去不必登錄，只要有省到電就能獲得自動回饋，台電何不繼續沿用舊制，現在這樣很麻煩。

專門服務老人的華山基金會虎尾愛心天使站長郭金佩指出，該基金會關懷的老人沒有一個會使用電腦，用電量也不會太多，如果因沒有上網登錄，而無法獲得節電獎勵回饋，對弱勢老人更不公平。

(中時)