挪威全球種子庫10周年　世界蔬菜中心送出逾千種原慶賀

世界蔬菜中心將收藏的21種作物、1004個種原封箱。（莊曜聰攝）

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1004個種原封箱，要送往挪威斯瓦巴特種子庫。（莊曜聰攝）

為抵禦自然或人為重大災難而建造的挪威斯瓦巴特種子庫，因長期保存世界農業多樣性的種子，而有「末日地窖」之稱，2018年設立 滿10周年，主辦單位舉辦一系列的慶祝活動，身為世界蔬菜重要種苗庫之一，總部設在台南善化的蔬菜中心也應邀參加，設施人員31日將21種作物、1,004個種原封箱，寄往挪威。

世界蔬菜中心指出，從2008年起，平均每1年半就會選出上千作物種原送往挪威，這次則包含秋葵、茄子、大豆、米豆、南瓜、絲瓜、莧菜、芥菜等種子，多年來已經已送出逾40種，共計16,662個種原，可確保種原的安全，為未來子孫預作準備。

上午中心人員將種原封入特製的設備，封箱後貼上相關證明，出入境時就不須再通過檢驗，寄送後經過10天時間，將一路送到位於北極圈內的種子庫存放，世界蔬菜中心也順道開放自家種原庫供記者參觀，種子存放在零下20度、相對濕度僅4%的環境，以保持活性。

世界蔬菜中心成立於1971年，前身是亞州蔬菜研究發展中心，是一所國際性非營利的蔬菜研究發展機構，總部在台灣善化，擁有全球公部門最大的蔬菜種原庫，收集來自全球151國家共439個物種近6萬個種原，是相當重要的資料庫，但較少對外開放，近年來則會安排校園參訪，增加與社區及地方互動。

(中時)

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