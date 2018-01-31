華美電子副董、總經理涉淘空資產起訴後交保

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上櫃電源供應商華美電子（6107）及其大股東英格爾科技（8287），董事長楊名衡、英格爾董事長兼華美總經理張志榮、英格爾總經理兼華美副董呂正東被控涉嫌掏空資產逾42億，經台北地檢署29日依違反證交法、銀行法起訴，張志榮、呂正東31日被台北地方法院裁定各以800萬元交保、限制住居、出境、出海，且每週3次向轄區派出所報到，楊名衡則於20日被裁定准以1000萬元交保。

楊名衡等3人被控涉嫌自2014年至2016年間利用海外人頭公司與大陸普天集團假交易，涉財報不實、掏空資產逾42億。

另涉案的大陸深圳市普華行公司負責人陳孟鏘因未到案，則遭通緝。

檢方起訴，楊名衡等人勾結大陸普天集團，由普天集團向華美、英格爾公司下單，並支付120天到期的信用狀，英格爾等公司卻向普天集團指定的境外供貨商下單，供貨商再出貨給普天指定的境外收貨人。楊名衡等人除了在120天信用狀到期後，收取貨款外，另以信用狀擔保向銀行貸款。

但檢方查出，楊名衡等人所指定的收貨公司負責人，都是楊在台灣的人頭，收貨公司故意設在香港，但人頭負責人都在台灣，甚至查出收貨單根本只是以彩色影印充數。

檢方調查，楊名衡等人自2014年間起，開始與大陸普天集團假交易掏空資產，直至2016年第3季因境外資金回流出現問題，導致財報不實，楊名衡等人掏空資產之事才曝光。

華美因遲遲無法出具財報，去年11月17日遭停止交易，而英格爾去年11月認列7000餘萬元備供出售金融資產減損，股價暴跌。

檢方估計，楊名衡等人自2014年至2016年間進行海外假交易，境外資金逾42億元未回流華美等公司，另華美、英格爾公司的財報不實，虛列交易金額則超過數百億。

檢調長期監控楊名衡等人行蹤，違反證交法，由於呂正東去年12月5日欲出境遭檢調攔下，檢調緊急約談楊名衡、張志榮2人，搜索華美橋頭廠及台北辦公室等處，7日聲押呂正東、張志榮、楊名衡3人獲准。

(中時)

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