新北跳蛙公車App 公車路線自己規劃

新北市交通局與新北市公車公會合作開發「跳蛙公車APP」，讓民眾自己設計公車路線。（葉德正攝）

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自己的路線自己規劃！新北市交通局與新北市公車公會合作開發「跳蛙公車APP」運用大數據分析，民眾可透過APP自己規路線，輸入要去的地方及希望幾點到，只要募集到20人有同樣需求，公車業者就會在20天內開出來該條路線，成為另類共享經濟，現已上線開放下載。

新北市交通局指出，北北基桃是共同生活圈，民眾通勤通學可能跨越市境，為滿足此需求，主動邀請基隆市、臺北市、桃園市加入。

交通局長王聲威說，過去民眾有新公車路線需求時，必須致電或寫信向客運公司或市府反映，交通局再公開徵求業者並請業者調查搭乘的需求量等條件，再提案至路線審議委員會審議，若路線跨越市境時，需再徵詢該市府的意見，整個流程相當冗長且曠日廢時，通常至少需要3個月以上。

但「跳蛙公車APP」讓自己能規劃在住家附近到公司或學校附近的公車路線，只要募集足夠搭乘人數，業者就會在最短時間內開通此路線，讓民眾能搭到更方便更省時的公車。

王聲威說，「跳蛙公車APP」有「自創路線」、「募集路線」與「線上訂票」等三大功能，民眾只要在APP內點選「自創路線」功能，選擇「出發地點」、「到達地點」、及「抵達時間」，送出後即為提出需求，公車公會及負責維運此APP系統的台北客運公司就能即刻在APP後端利用大數據資料，將民眾提出的需求起迄點上架募集。

民眾可以在「募集中路線」的功能裡找到符合自己的路線，進入後按下「我要搭乘」即可募集人數，符合一定人數後由公車業者將在20天內完成路線站位、班次及調派車輛等程序後開通路線。另外，民眾也可以透過「募集中路線」的功能來查看路線規劃建置的進度，到達一定人數後，APP也會發佈「前往購票」功能，讓民眾能提早預訂公車月票。

(中時)

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