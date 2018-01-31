潘瑋柏被店員邀合照 超親民答應下一秒變成「大慘劇」

2018年01月31日 11:53 中時電子報 吳品瑤

近年演藝事業擴展至中國大陸又大紅一波的「潘帥」潘瑋柏，即便工作忙碌，仍抽空跟朋友相聚，他私下跟「黑人」陳建州、Jason唐志中等男星有著很好的交情，才剛從大陸錄完春晚回台的潘帥，立刻跟兄弟們相聚一波，黑人PO短片透露有店員找潘瑋柏合照，但超級偶像卻發生超級糗事，讓一旁目睹整個經過的眾人笑到翻過去，直虧潘帥「真的是最親民的偶像啊！」。

潘瑋柏跌倒後太糗，落寞坐地上難以回復心情。(翻攝自blackielovelife IG)

昨天(1/30)陳建州在個人IG貼出一則小短片，內容超療癒，竟是潘瑋柏出糗的過程揭密片，只見畫面一開始身穿灰帽T、卡其色外套的潘瑋柏，背對著鏡頭坐在火鍋店門口的地上，過了一會兒才回神起身面對鏡頭，黑人忍笑爆料剛有人找潘帥拍照，結果眾人只聽到一聲巨響，爽快答應的下秒竟摔倒，糗到他抬不起頭來。

陳建州一行人笑翻，他還隨影片留下吐槽：「遺憾的事發生了！潘帥為了跟服務人員拍照，差點摔成腦震盪～真的是最親民的偶像啊！」，Jason也證實潘瑋柏這一摔可不簡單，是貨真價實的「四腳朝天」，潘瑋柏則在糗掉之後自我反省「下雨天不要穿皮鞋」，而網友看完影片後，表示雖然有心疼潘帥，但只有一下下，「但是還是想笑」、「一群損友+落寞的背影」，還有人直呼這幫兄弟超壞，「都不扶瑋柏，還在那邊笑，塑料花兄弟情唉」。

(中時電子報)