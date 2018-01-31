喜迎旺狗年 北捷生肖紀念車票2月3日開賣

2018年01月31日 12:05 中時 陳燕珩

「狗年生肖紀念車票」有簡潔紅和時尚黑2種款式，每套300元。（北捷提供）

購賣「狗年生肖紀念車票」還有獨家附贈的紅包袋，以紅金色菱紋印花打底，並用燙紅色金箔勾畫出雙犬圖案。（北捷提供）

限量生肖紀念車票又來了！迎接金旺年，台北捷運公司推出「狗年生肖紀念車票」，將於2月3日上午10點開賣，限量800套，每套含紅色及黑色2款1日票，並附贈特製紅包袋，每套售價300元，每人限購2套，想收藏的民眾可到捷運台北車站及忠孝復興站2站詢問處購買。

即將迎接狗年，古時候狗聞到肉香，即會聚集在富貴人家四周，因此有狗來福、狗來富一說，象徵有源源不絕的財富和福氣。北捷「狗年生肖紀念車票」以傳統諺語為題，主視覺用代表招、財、進、寶的4隻狗環繞著金幣，大紅色設計呈現過年喜氣，簡約的燙金圖案和穩重的模造紙套印，質感十足。

車票有簡潔紅和時尚黑2種款式，內嵌金色古代錢幣圖樣，套票內還有獨家附贈的紅包袋，以紅金色菱紋印花打底，並用燙紅色金箔勾畫出雙犬圖案，讓民眾狗年旺旺、招財納福。

北捷從1997年開始，配合年度生肖及當時磁卡票證系統，發行磁卡紀念車票；隨著悠遊卡日漸普及，2006年發行末款狗年生肖紀念車票後，就沒再發行。直到2013年，配合龍年、蛇年推出雙龍套票，再度引起廣大民眾回響，去年雞年限量票卡深受喜愛，800套2天就搶購一空。

(中時)