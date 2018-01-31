三太子力擒搶匪 清水警方演習逼真

2018年01月31日 12:24 中時 陳淑娥

清水警分局在銀行進行防搶圍捕演練。（陳淑娥翻攝）

三太子團力擒搶匪！由於年關將屆，清水警分局在銀行進行防搶圍捕演練，歹徒持槍打劫銀行未得逞奪門逃逸，途中巧遇赴紫雲巖參香的三太子團，遭三太子的腳一勾當場仆街，警方壓制束手就擒，過程十分逼真，路過民眾紛紛走避。

清水警分局表示，農曆春節將至，金融機構現金交易熱絡，易為歹徒覬覦而發生強盜、搶奪等犯罪，警方於30日特地結合第一銀行清水分行，辦理防搶暨攔截圍捕演練。

「啊！搶劫！」一名歹徒持槍進入銀行喝令行員交付現金，行員見狀按下自動報案系統，歹徒隨即逃逸，途中巧遇前來紫雲巖參香的三太子團，三太子團當時正準備前往第一銀行向行員及民眾拜早年，歹徒在逃逸的過程中，被三太子的腳一勾當場仆街，趕赴現場的員警手持盾牌荷槍實彈，將歹徒制伏順利完成演練。

在外接應的搶匪見狀逃逸，員警通報勤務指揮中心實施攔截圍捕，線上警力獲報隨即開啟警報器，前往各攔截圍捕點，後於大街路查獲目標車輛，多名員警手持盾牌荷槍實彈執行逮捕演練，場面逼真，路過民眾嚇的紛紛走避。

清水警分局呼籲，民眾遇有刑事案件不要緊張，歹徒持有兇器不宜直接與歹徒抵抗，應清楚記著歹徒特徵及使用車輛、以利提供警方查緝，也提醒金融機構應加強自我防衛措施，可以用多道防護門、桌椅及櫃子等營造防護空間。

另外，春節將至，民眾應提高防範竊盜、搶奪等案件發生，若有提（存）款可申請警方協助護送，舉家外出也可申請加強巡邏，住家附近發現行跡可疑人、事、物可撥打110請警方協助查察，遇有詐騙疑問請打165専線或110向警方查詢。警察希望提供一個治安平穩的居住環境，讓民眾過個平安年。

(中時)