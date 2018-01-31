建研所：無人機加紅外線檢測 磁磚剝落準確率高達9成

2018年01月31日 13:53 中時 張理國

感應紅色區域代表磁磚有剝落風險。（建研所提供）

外牆磁磚剝落造成人命傷亡時有所聞，就連立法院群賢樓外牆也因長年磁磚剝落，在立法院長蘇嘉全任內改為「以漆代磚」，內政部建研所表示，目前由無人機結合紅外線檢測磁磚剝落，在氣溫32度至34度間，判讀磁磚剝落的準確率高達9成左右，比傳統方式更為簡便。

內政部建研所長期研究以紅外線檢測大樓外牆磁磚剝落的可行性，去年中華大學也以無人機結合紅外線偵測大樓外牆磁磚，獲得東京發明展金牌獎。建研所代理所長王安強表示，建研所曾以4棟新建及老舊建築物進行檢測及交叉比對，發現當溫度從34.5度降到34.1度時，磁磚剝落區域辨識率達94%，當溫度在34.1度降到32.4度時，磁磚缺陷可辨識率在94%~86%之間。

內政部表示。國內常見因建築物外牆磁磚剝落，造成國民生命財產遭受損失的事件，而磁磚剝落的潛在問題，更隨著建築物老化而與日俱增。特別是國內30年以上的老舊大樓約有33%達4層樓以上，且內外牆面以水泥砂漿粉光為底，貼飾磁磚為主。

為快速檢測老舊建築的外牆磁磚損傷情形，內政部建研所研發運用智慧型手機或平版電腦，結合紅外線鏡頭系統並搭載於無人機載具，整合遠端遙控技術，進行建築物外牆磁磚剝落損傷的非破壞性檢測，可以即時將檢測數據藉由無線傳輸，評估磁磚剝落損傷位置，同時擷取易剝落的範圍進行維修，建立可靠度高、成本較低及全面性建築物外牆磁磚損傷檢測方法。

(中時)