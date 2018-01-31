姚立明任競選總幹事 姚文智：有信心把國民黨打成第三

2018年01月31日 12:46 中時 鄭舲

已表態參選台北市長的民進黨立委姚文智昨宣布，曾經擔任柯文哲競選台北市長時的總幹事姚立明，願意擔任他的競選總幹事。姚文智今天受訪時說，姚立明突然宣布願意擔任他的競選總幹事，他也很意外，認為姚立明是鼓勵他。姚文智也強調，他本來就有參選到底的決心，但這個階段還是要努力爭取民進黨的提名，循著黨的機制與黨的高層、基層溝通，就是他現在努力的方向。

對於姚立明希望姚文智展現「不惜脫黨也要選到底」的決心？姚文智說「這是他的期待」，今天下午兩人會同台上節目，已經約好節目後聊一下，「他的期待、我的節奏」，選舉佈局該如何進行，任何期待都會廣泛討論。

姚文智說，相信不會在今天討論後就放棄爭取民進黨提名，現在民進黨基層百分之八九十都認為民進黨要提出自己的候選人，不能再禮讓柯文哲。這場選舉重要的是誰能實現台灣價值、民進黨對首都有沒有責任、選舉能不能勝出，姚立明在這三個方面都做評估。對於民進黨若提名，是否會造成綠營分裂，他們評估是不會，國民黨現在是丁守中，「有信心有機會把國民黨打成第三名」。

姚文智強調，民進黨在首都之戰不能棄守，不能未戰先敗，他也期待黨內優秀同志一同角逐，「如果在大家認可的機制下，民調贏過我，我一定退選。」但如果沒有經過這個過程，後面怎麼應對，也會跟姚立明討論。至於與姚立明期待有落差？姚文智坦言，「他認為節奏該這樣，但我認為不到最後關頭，還不需要做這樣的選擇」。

姚文智說，姚立明加入，有人說是如虎添翼、遙遙領先，他認為是扶搖直上，不過他想了一個晚上，可以共同發揮的是「搖滾精神」，他覺得姚立明是一個Rocker，對堅持的理念不妥協，自由不受限的努力去實現，「希望姚姚二人組先用搖滾精神跟市民溝通，改變這個城市」。

(中時)