資助北韓案 前法官江國華百萬交保

2018年01月31日 12:29 中時 陳志賢

前高院法官兼官長江國華 捲入北韓前高院法官江國華家族開設律崗聯合企業、黑航律投資控股公司，去年8、9月以大陸人名租用凱翔輪至北韓南浦港，向北韓國營業購買載運價值150多萬美金的無煙煤2萬多噸，至越南錦普港外海佯稱越南煤販售，並偽造航行日誌掩人耳目，涉嫌違反資恐防制法、偽造文書罪，檢察官30日上午赴長庚醫院就訊換人工關節住院的江國華。據了解，江否認涉案，檢方訊後諭令江國華以100萬交保，限制出境。

檢調調查，律崗聯合企業、黑航律投資控股公司及英屬維京群島商某公司負責人江國華、江衡父子，涉嫌於去年8、9月間，透過大陸人士租用凱翔號貨輪前往北韓南浦港口，向北韓國營事業大進公司購買價值150多萬美金、2萬多噸無煙煤，以關閉衛星定位、購買不實產地證明，佯是越南出產無煙煤，並以不實之INVOICE等押匯文件向華南銀行申請開立信用狀。

江氏父子明知北韓遭聯合國制裁禁運，為掩人耳目，涉嫌偽造航行日誌等方式，將無煙煤運抵越南錦普港外海卸貨，並佯稱越南煤出售越南台商牟利，違反聯合國安全理事會制裁之決議。

北檢28日指揮調查局70餘名調查官，兵分7路赴江衡等人住處以及律崗、黑航律等公司執行搜索，並同步拘提、傳喚江衡與證人共計8人釐清案情，訊後將江衡聲押禁見獲准。

(中時)