辱退警「像流氓」挨告 周玉蔻判拘役50天

2018年01月31日 12:25 中時 林偉信

(14:33，新增退警回應)周玉蔻因年金改革議題，去年在政論節目中，發言指退休警察上節目「像流氓」，雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚，認為她把警察的尊嚴、榮譽踩在腳底下憤而提告，台北地院認定周女損害他人名譽，將她判處拘役50天、可易科罰金。全案可上訴。

得知判決結果，賴坤柚受訪表示，感謝司法替警察討回公道，他將提起民事訴訟，向周女求償並要她在中國時報等4大報刊登道歉啟事。

賴坤柚提告指控，周女在去年4月10日於電視台政論節目中，多次以言語辱罵他是「流氓」，包括「你剛才那樣就是流氓」、「我現在覺得你像流氓，警察上節目像流氓！」、「警察像流氓就是這種嘴臉」、「你就是流氓！退休警察的形象都被你搞壞了」等等。

賴坤柚主張，他當警察30多年退休，為爭取退休警員權益，上節目表達退休警察對年金改革的理念與訴求，卻遭周玉蔻在公然侮辱名譽，透過節目向全國播出，致使他的名譽遭受重大損害，所以提告。

周女辯稱政論節目上本就會互相攻防，若讓賴感受不佳願意致歉，但賴不領情，指周對年金一知半解，還在節目上氣焰高漲，「好像沒人治的了她一樣。」北院審結認為，周女損害他人名譽依誹謗罪將她判處拘役50天、可易科罰金5萬元。全案可上訴。

(中時)