天冷不想出門卻嘴饞？10大最夯網購宅配美食是他們

2018年01月31日 12:35 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

曾國城拌麵年營收衝2億，曾國城為愛妻打造的「曾粉」，南洋風的叻沙米粉也是熱賣款。（本報系資料照／曾拌麵提供）

天氣冷颼颼，耍廢在家、上班趕案件難免嘴饞，這時候備有哪些「存糧」就很重要～網路購物便利，帶動宅配美食商品多，不過，眾多選擇中，有哪些是網友們最喜愛的人氣宅配美食呢？恰巧春節即將到來，不妨看看最新話題美食排行榜，還可以順便辦年貨、買伴手禮，趕快號召親友同事們揪一波團購啦！

今日網路溫度計DailyView透過《百大口碑-宅配美食》，揭曉去年8月4日到今年1月30日的近半年來，哪些是網友們熱愛的宅配美食？上榜的前10名中除了有人氣甜點，還有不少最夯乾拌麵等選項。

最具網路話題討論度的第一名為亞尼克菓子工房生乳捲，依序是曾拌麵、快車肉乾、珍妮曲奇餅乾、法國的秘密甜點、老媽拌麵、卜蜂鮮嫩去骨雞腿排、塔吉特千層蛋糕、綿菓子工坊棉花糖、蘭山麵。

香港小熊餅乾（聰明小熊）四味奶油曲奇。（本報系資料照／微風集團提供）

由藝人曾國城開發的副業曾拌麵已上市3年，在去年的單月最高衝破2,400萬元，營業額相當好，且網路討論熱度高；共有香蔥椒麻、麻油椒香、胡麻醬香、香辣豆撈4種口味，其中「香蔥椒麻」更為經典口味，曾被美國知名美食部落客評為2016世界前10大方便麵。

在家只有一碗白飯的時候，就來塊雞腿排為自己加料吧！卜蜂真空包裝的去骨雞腿肉，宅配到府後方便料理，不管是要拿來煮咖哩、水煮加泡菜、乾煎等都很美味，因帶有雞皮，在煎炒過程也不必再加油，煮好的成品淨嫩多汁，是讓人吃不膩、又有飽足感的選擇。

而香港必備伴手禮的珍妮曲奇餅乾，奶味香氣濃郁到不行，一打開盒子就有濃郁的牛油香氣撲鼻而來，將它放進嘴裡更有甜甜的氣息，鬆軟的餅乾帶有鬆化的口感，適合搭配茶點，具有高人氣討論度，也曾入選為「世界最好吃的10大甜食」中第3名。

(中時電子報)