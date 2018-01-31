台化停爐後減燃生煤 彰縣空汙改善奪雙料冠軍

台化停爐後，彰化縣空汙改善拿下雙料冠軍。（吳敏菁攝）

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台化停爐後，彰化縣驟減47萬公噸生煤使用，後環保署公告2017年細懸浮微粒（PM2.5）手動測站年均值，統計各縣市105年到106年PM2.5改善情況，彰化縣減量4.2微克、減幅17.1％，拿下減量與減幅雙料冠軍。

環保局長江培根說，彰化縣PM2.5由2016年的24.5微克，降到2017年的20.3微克，減量4.2微克、減幅17.1％，二項都是全國第一，根據美國學者波普等人的研究，每立方公尺增加10微克的PM2.5，就會增加8％肺癌死亡率、6％心肺疾病死亡率、4％總死亡率；反之，PM2.5濃度每下降10微克，該地區居民平均壽命就增加0.61歲（223天）。也就是說，彰化縣105年至106年PM2.5減量4.2微克，已為縣民增加平均壽命94天。

環保局近幾年積極改善空汙，透過空汙減量委員會的運作，從固定、移動及逸散汙染源三方面著手，制定「源頭減量」、「管末加嚴」、「滾動檢討」、「季節限定」四大方向，推動17項空汙改善策略。

江培根表示，彰化縣有3項指標領先全國，包括全國第一個縣市推廣農民使用益生菌，減少稻草露天燃燒，全國第一個縣市要求公共工程合約納入空汙防制措施，領先全國訂定鍋爐排放加嚴標準，迫使中油公司專案提供含硫量更低的重油，讓欣彰天然瓦斯的供氣壓不足而增設加壓站，更促使了台化停爐減煤，因而大大改善了彰化的空氣品質，也幫助了鄰近縣市改善空氣品質。

(中時)

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