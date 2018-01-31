神秘缺席川普演說閣員 今年「指定倖存者」是誰？

2018年01月31日 12:40 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，美國總統川普（Donald Trump）稍早在國會山莊（United States Capitol），進行他任內首度國情咨文（State of the Union）。除他外，包含副總統、參眾兩院、內閣閣員、大法官等高層全數出席，但為避免可能遭受的攻擊與危險，情報單位會祕密讓一名閣員缺席，稱為「指定倖存者」（Designated survivor）。今年的人選是：前喬治亞州長、現任農業部長桑尼·帕度（Sonny Perdue）。

所謂「指定倖存者」，該人選源自於冷戰期間因為擔心政府領導人遭遇全面攻擊而設立，每回當正副總統等高層官員齊聚一堂時，如年度國情咨文（State of the Union）演說，會刻意安排一名祕密人選遠離會場，此舉是為了保證萬一危難發生，仍有一名部長級官員可依《總統繼任法案》（Presidential Succession Act）成為美國代理總統維持國家秩序。

美國現任農業部長桑尼·帕度（圖左）與其妻子瑪麗·魯夫（圖右）。（圖/美聯社）

這個人在被指定為倖存者後，將以總統級防衛進行保護，並有核手提箱（nuclear football）的武官隨侍在側。依據《總統繼任法案》，美國總統於任期內因故出缺時，將依序由副總統、眾議院院長、參議院臨時院長、國務卿、財政、國防、司法、內政部長等共17名部長繼任，但17人名單中，唯有在台北出生的運輸部長趙小蘭（Elaine L. Chao），並不被列入繼任順序之內。

由於是祕密人選，現知最早人選是1981年參眾兩院聯席會議上總統的演講，指定人選是當時教育部長貝爾（Terrel Bell）。挑選閣員還有許多限制，像是必須出生在美國本土、並年滿35歲且生長於境內達14年的閣員，以及有列入繼任順位序列才有資格。像是柯林頓（Bill Clinton）總統任內國務卿（United States Secretary of State）歐布萊特女士（Madeleine Albright）因為出生於捷克而被排除在外。

(中時電子報)