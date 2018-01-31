遊覽車新式行車紀錄器 司機工時一覽無遺

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交通部長賀陳旦昨（30）日在新春記者會上宣示，要記取去年蝶戀花事件教訓，嚴查遊覽車司機工時，避免過勞危害旅客安全。交通部今公告修正「車輛安全檢測基準」，數位行車紀錄器除舊型「大餅」記載車速和時間等功能外，新增駕駛啟動前應插入個人卡片，讓駕駛的工時與待命休時，插卡後一覽無遺。

交通部日前已規劃，2021年1月1日新型式大型車新車，應裝設符合車輛安全檢測基準規定的數位式行車記錄器，並納入汽車新領牌照及定期檢驗項目中，若未裝設將無法領牌，定檢未改善最嚴重可吊扣牌照。

交通部今再針對數位行車紀錄器的功能進行規範，新增插卡記錄駕駛工時等功能。交通部官員表示，現行大客車的行車紀錄器僅能記載車速、行駛時間，但記錄是依車輛為主，不能確實掌握究竟是誰開車，以後駕駛上車前必須於插入個人卡片，下班後取出，明確記錄駕駛工時、開車時間、待命休時等。若駕駛上車後沒有插卡，車輛仍可以發動行駛，但行車紀錄器會發出警示聲。

另外，為避免旅行業者租遊覽車時，不會因為行程安排導致駕駛過勞，交通部也預告修正《汽車運輸業管理規則》第84條，要求旅行業與遊覽車客運業簽訂的租車合約中，契約內容不得違反「旅行業租賃遊覽車契約應記載及不得記載事項」。

交通部指出，目前旅行業向遊覽車業者租車時，僅需簽訂簡易租車契約，對攸關旅遊安全重要事項多未納入。去年蝶戀花遊覽車翻覆造成重大傷亡後，觀光局公告實施「旅行業租賃遊覽車契約應記載及不得記載事項」，這次修法為釐訂雙方權利義務，才要求雙方簽訂租車合約時，必須遵守該規定。

有鑑於遊覽車市場開始出現供過於求，為減少空車額、降低業者持牌照待價而沽，同步預告修正《汽車運輸業審核細則》第6條，縮短遊覽車客運營業車輛汰舊換新年限，由繳銷牌照日起3年內降為2年內，最快4月上路。

(中時)

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