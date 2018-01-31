M503爭議台商觀光都受害 商總大反彈：斷春節商機！

2018年01月31日 13:59 旺報 陳政錄

M503航線爭議延燒，對於大陸東方航空和廈門航空已宣布取消春節加班機，全國商業總會理事長賴正鎰31日表示，此情勢不僅影響台商返台過年，更讓不少原本已接下陸客春節來台行程的觀光商機，現在也被迫取消，商總旗下會員反彈聲浪極大，呼籲政府應該要放開心胸，加速解決問題，讓兩岸加班航班都能更加順暢。

賴正鎰說，春節返鄉過年是華人的習俗，那麼多的台商買了機票，現在才被通知航班取消不飛了，台商返鄉路艱難，讓人「情何以堪」。

賴正鎰指出，政府應該以同理心，顧慮到台商返台過年與家人團圓的基本人道需求，所以他要敦請政府在兩岸交流方面要儘快恢復，啟動對談機制，呼籲蔡總統要把「九二共識」闡述的更為清楚，讓兩岸打開僵局才是正道。如若不然，他感嘆，難道未來的兩年半，兩岸都要停滯在此嗎？

賴正鎰強調，M503飛行航線行之多時，也是常態的固定航線，當初就是為了解決上海、深圳，繁忙的航線問題，政府不需要過多的顧慮。所以政府應該藉機加強兩岸對話，打開僵局，千萬不要因為過度顧慮而影響台商返台過年。

賴正鎰還說，此次航班取消，不僅影響台商返台過年，這幾天也陸續接到觀光產業多個業主抱怨反彈，對此事大表不滿，因為原本已經預定春節來台度假的陸客行程也因為沒有機票，來不了台灣而被告知取消行程，所以旅行社，飯店業，遊覽車業及相關交通運輸業也都抱怨「航班不來，商機也飛了！」嚴重影響台灣春節觀光商機。

(旺報)