盧秀燕提財政願景批林佳龍舉債 中市府：財務穩健

2018年01月31日 13:13 中時 陳淑芬

爭取國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕，31日由立法院財委會立委陪同提出「健全財政」等4大政見願景，並指出，她為中市爭取2000多億元經費，批評台中市長林佳龍執政3年，卻舉債高達600多億元。台中市府新聞局長卓冠廷回應，中市整體財務穩健，並爭取捷運藍線、綠線延伸彰化及大台中山手線等重大交通建設納入前瞻計畫。

盧秀燕31日由立法院財政預算委員會立委費鴻泰、賴士葆及曾銘宗等人推薦陪同召開記者會，提出她參選的市政及財政4大願景，包括「健全財政」、「降低負債」、「民生優先」及「輕稅簡政」。

盧秀燕說，她擔任民代的政績就是未來執政的最好保證，她長期擔任立院財政委員會委員，擔任立委期間就為台中市爭取了2000多億元的建設預算，其中，鐵路高架化、捷運綠線129線及74線道路等重要交通建設就超過千億元。她並批評市長林佳龍執政3年，用了5000多億元經費，卻沒有重大建設，還舉債了600多億元。

台中市政府新聞局長卓冠廷回應表示，台中市正處於大建設階段，市府將預算花在刀口上並撙節支出，整體財務狀況穩健，樂見立委盧秀燕關心市政，更期待不要再阻擋台中爭取的前瞻及重大建設預算，讓台中建設加速前進。

卓冠廷指出，捷運綠線核定於2004年民進黨中央執政時期，市長林佳龍上任後加速工程進行，目前已達75.5％，預計今年底試運轉。至於捷運藍線、綠線延伸彰化、大台中山手線等重大交通建設在林佳龍爭取下而獲中央納入前瞻計畫。

(中時)