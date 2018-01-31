盧秀燕提財政願景批林佳龍舉債 中市府：財務穩健

立委盧秀燕由立法院財委會立委陪同提出「健全財政」等4大政見願景，並批台中市長林佳龍舉債。（陳淑芬攝）

友善列印
中時

爭取國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕，31日由立法院財委會立委陪同提出「健全財政」等4大政見願景，並指出，她為中市爭取2000多億元經費，批評台中市長林佳龍執政3年，卻舉債高達600多億元。台中市府新聞局長卓冠廷回應，中市整體財務穩健，並爭取捷運藍線、綠線延伸彰化及大台中山手線等重大交通建設納入前瞻計畫。

盧秀燕31日由立法院財政預算委員會立委費鴻泰、賴士葆及曾銘宗等人推薦陪同召開記者會，提出她參選的市政及財政4大願景，包括「健全財政」、「降低負債」、「民生優先」及「輕稅簡政」。

盧秀燕說，她擔任民代的政績就是未來執政的最好保證，她長期擔任立院財政委員會委員，擔任立委期間就為台中市爭取了2000多億元的建設預算，其中，鐵路高架化、捷運綠線129線及74線道路等重要交通建設就超過千億元。她並批評市長林佳龍執政3年，用了5000多億元經費，卻沒有重大建設，還舉債了600多億元。

台中市政府新聞局長卓冠廷回應表示，台中市正處於大建設階段，市府將預算花在刀口上並撙節支出，整體財務狀況穩健，樂見立委盧秀燕關心市政，更期待不要再阻擋台中爭取的前瞻及重大建設預算，讓台中建設加速前進。

卓冠廷指出，捷運綠線核定於2004年民進黨中央執政時期，市長林佳龍上任後加速工程進行，目前已達75.5％，預計今年底試運轉。至於捷運藍線、綠線延伸彰化、大台中山手線等重大交通建設在林佳龍爭取下而獲中央納入前瞻計畫。

(中時)

海軍春節執行海疆巡弋 秀掃雷戰… 宋楚瑜：國民黨20年前沒假民調 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。