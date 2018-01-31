去中國史對台百害無一利 孫文學校推修歷史課綱公投

孫文學校31日召開「以公投捍衛中華史觀」記者會，訴求應將台灣史放進本國史的脈絡中呈現，避免製造「一邊一族」或「一邊一史」的分離史觀。（潘維庭攝）

友善列印
旺報

國家教育研究院公布十二年國教社會領域課綱，歷史課程分成「台灣、東亞、世界」三部分，中國史由1.5冊減為一冊，從朝代編年史改為採主題方式，放在「東亞史」的脈絡。孫文學校31日召開記者會，宣布推動公投「捍衛中華史觀」，並分析為何去中國史對台灣百害而不一利。

孫文學校校長、台大政治系教授張亞中指出，將推動公投要求政府重新修訂課綱，以符合憲法的中華史觀脈絡，同時應將台灣史放進本國史的脈絡中呈現，避免製造「一邊一族」或「一邊一史」的分離史觀，且不應將本國史改為東亞史，本國史仍維持兩冊，其中台灣史半冊，其它部分一冊半。

他認為，憲法第158條規定「教育文化應發展國民之民族精神」，民進黨已完全背離中華民國憲法，去中國史不僅會讓台灣的下一代在國族認同上產生錯亂，更會讓台灣失去中國近現代史的話語權，不僅會影響到台灣未來的競爭力、兩岸認同，也必然會讓兩岸關係產生徹底質變，從中華民族內部矛盾變為不同民族間的敵我矛盾，更易激起升高兩岸的敵意，對台灣百害而無一利。

張亞中表示，20多年來，「去中國化」一直是台獨分離主義者的核心目標，2014年太陽花運動是一個高潮、2016年的民進黨大勝是一個高點，但這不表示民進黨的做法是對的，但如今民進黨政府卻食髓知味，要用「去中國史」的方法，讓下一代對中華史觀徹底感到陌生與疏離。

他認為，這樣的終極目標，是要讓年輕人將「中國史」視為「外國史」，目的是為兩岸是「一邊一族」、「一邊一史」關係建構其理論的基礎，目標為徹底摧毀國人中華史觀的「國族認同」。

孫文學校近期推出「重建台灣價值系列」公投，目前已推出五個公投議題，第一個是「反背信年金」公投，認為基於國家誠信、信賴保護及法律不溯及既往原則，年金改革方案不應溯及既往；第二個是「反促轉條例公投」，認為民進黨政府不應以所謂「正義」為名，但卻對特定政黨行清算鬥爭之實的不正義行為；第三個是「重建文化倫理公投」，主張應在各級國民教育課程中，恢復倫理道德的教育，並增加中華文化基本教材的分量；第四是「改總統府為台灣抗日英烈紀念館公投」，以期重建台灣的「忠義價值」，並維護台灣人民的尊嚴。

(旺報)

婦聯會主戰派勝出 決定不簽行政… M503取消兩岸春節包機 宋楚瑜：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。