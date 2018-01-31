去中國史對台百害無一利 孫文學校推修歷史課綱公投

2018年01月31日 13:54 旺報 潘維庭

國家教育研究院公布十二年國教社會領域課綱，歷史課程分成「台灣、東亞、世界」三部分，中國史由1.5冊減為一冊，從朝代編年史改為採主題方式，放在「東亞史」的脈絡。孫文學校31日召開記者會，宣布推動公投「捍衛中華史觀」，並分析為何去中國史對台灣百害而不一利。

孫文學校校長、台大政治系教授張亞中指出，將推動公投要求政府重新修訂課綱，以符合憲法的中華史觀脈絡，同時應將台灣史放進本國史的脈絡中呈現，避免製造「一邊一族」或「一邊一史」的分離史觀，且不應將本國史改為東亞史，本國史仍維持兩冊，其中台灣史半冊，其它部分一冊半。

他認為，憲法第158條規定「教育文化應發展國民之民族精神」，民進黨已完全背離中華民國憲法，去中國史不僅會讓台灣的下一代在國族認同上產生錯亂，更會讓台灣失去中國近現代史的話語權，不僅會影響到台灣未來的競爭力、兩岸認同，也必然會讓兩岸關係產生徹底質變，從中華民族內部矛盾變為不同民族間的敵我矛盾，更易激起升高兩岸的敵意，對台灣百害而無一利。

張亞中表示，20多年來，「去中國化」一直是台獨分離主義者的核心目標，2014年太陽花運動是一個高潮、2016年的民進黨大勝是一個高點，但這不表示民進黨的做法是對的，但如今民進黨政府卻食髓知味，要用「去中國史」的方法，讓下一代對中華史觀徹底感到陌生與疏離。

他認為，這樣的終極目標，是要讓年輕人將「中國史」視為「外國史」，目的是為兩岸是「一邊一族」、「一邊一史」關係建構其理論的基礎，目標為徹底摧毀國人中華史觀的「國族認同」。

孫文學校近期推出「重建台灣價值系列」公投，目前已推出五個公投議題，第一個是「反背信年金」公投，認為基於國家誠信、信賴保護及法律不溯及既往原則，年金改革方案不應溯及既往；第二個是「反促轉條例公投」，認為民進黨政府不應以所謂「正義」為名，但卻對特定政黨行清算鬥爭之實的不正義行為；第三個是「重建文化倫理公投」，主張應在各級國民教育課程中，恢復倫理道德的教育，並增加中華文化基本教材的分量；第四是「改總統府為台灣抗日英烈紀念館公投」，以期重建台灣的「忠義價值」，並維護台灣人民的尊嚴。

(旺報)