台灣首辦國際陶藝年會 奈良美智擔任重量級講者

2018年01月31日 13:48 中時 陳俊雄

全球陶藝界最具影響力的陶藝年會即將在今年9月30日在陶博館舉辦，包括日本知名藝術家奈良美智及獲第20屆國家文藝獎的原住民藝術家撒古流等人擔任講者，有興趣的人即日起可上網報名。

鶯歌陶博館於2012年成功爭取2018年國際陶藝學會會員大會（International Academy of Ceramics，IAC）的主辦權，這不但是全球陶藝界最受矚目的盛事，同時也是台灣首次承辦陶藝界最高等級的國際會議，經過多年的籌備與規劃，以「跨界・東方：功能性、精神性、多元性」為主軸，即將於9月30日至10月4日舉辦研討會及於會前、會後安排文化之旅，期待來自全球的陶藝家、作家、收藏家、美術館和博物館

策展人等都能經由本次的會員大會更認識臺灣。

國際陶藝學會自1952年成立至今已66年，成立宗旨在於促進全球各地陶藝界的交流與合作，推廣陶瓷藝術，提升陶瓷專業水準，藉由研討會、展覽及出版品等通路達到傳遞陶藝文化的目標，是全世界最主要的陶藝相關組織。

另外，全世界著名的四大陶藝雙年展之一「2018臺灣國際陶藝雙年展－陶藝的人文回歸」及陶藝學會會員展同時間於陶博館展出，再搭配遍布各縣市的衛星展，精采可期。

為迎接IAC年會，陶博館特別邀請多位國內外知名藝術家前來擔任「2018年國際陶藝學會會員大會」講座講者，包括第二屆台北陶藝獎成就獎得主楊元太、國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授廖新田、日本當代陶藝第一代元老林康夫（Yasuo Hayashi）等，最特別的是國際知名的日本當代藝術家奈良美智也受邀參加大會，以跨界創作為講座主題，並在「2018臺灣國際陶藝雙年展」中展出共計8件經典小女孩陶塑像、其中4件為2018年創作新品，勢必吸引許多民眾前來朝聖。

研討會還有台灣、日本、韓國、法國、英國、印尼、印度、澳洲、美國、匈牙利、義大利、伊朗、中國大陸等22位講者進行專題發表，其中第20屆國家文藝獎得主的排灣族原住民藝術家撒古流·巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavalung）鮮少公開亮相，這次應邀在本大會中發表論述，相當難得，也是研討會中最令人期待的講者之一，有興趣的人千萬不可錯過。

「2018年國際陶藝學會會員大會」即日起至8月31日止可線上報名，6月30日前報名可享早鳥優惠，詳細資訊可上官方網

站http://www.2018iac.tw查詢。

(中時)