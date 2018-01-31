2018年01月31日 13:49 旺報 李侑珊

全台灣第一本《束腹歷史》教科書即將問世！專攻西洋服裝史的實踐大學服裝設計系老師葉立誠表示，不同於所有的衣服都是讓身體往膨脹發展，唯有束腹是讓身體內縮，在服裝史上最為獨特；而且，從歷史文獻中可知，古代不只是女性穿束腹，男生其實也穿。

葉立誠指出，束腹自十六世紀開始出現，一直到今日的塑身衣，隨著時代的演變，共出現過三次進化。

第一次發生在1920年代，款式從一開始的束腹，變得很多樣化，有的是長版。

第二次進化是在1930年代，主要是材料上的改變，人造纖維、尼龍讓束腹變得有彈性，強調身體可以活動；1940、1950年代仍持續發展，尤其萊卡的出現，讓布料更有彈性。

第三次的進化就是現在，而且其實就發生在台灣。葉立誠說，他查遍世界關於束腹、塑身衣的資料，發現唯獨台灣的蘿琳亞塑身衣，擁有24項專利，採用非彈性布料但透氣，並以軟支條支撐，塑身效果更好，是傳統與新科技結合的創新。

蘿琳亞總經理莊碧玉表示，馬甲、塑身衣都是束腹的一種，束腹的第三次進化，蘿琳亞將原本沒有褲底的束腹進化成有褲底，很驕傲花20年的時間超越過去束腹400年的歷史，也希望讓世界知道，源於西方的束腹原來傳承在台灣發光。

葉立誠也說，出書的目的，是也想為束腹「平反」。他說，很多人以為，穿束腹是女性的專利，其實並不然；從文獻上來看，十六世紀的男女都強調細小的腰身，男生為了讓身形看起來更為挺拔，也會穿上束腹。

葉立誠還說，另一方面，束腹時常跟女性主義和女性解放運動放在對立面討論，但今日塑身衣的時空早已不同。

葉立誠表示，束腹在十九世紀被負面評價最多，主要是當時西方社會透過衣服去界定女性角色地位的扮演，女性為了凸顯地位，強調用束腹、裙撐、臀墊來形塑特殊的形體，藉此界定自己是有佣人服侍的優越地位，那時的女性地位低落，只好順著社會壓力屈服穿著。

但現今女性穿著塑身衣完全取決於自己的意願，許多發明專利和新型改良紛紛出現，穿著起來既舒適又時尚，還能當內搭衣褲來穿，已經完全顛覆傳統，沒有任何違反女性主義的意思了。

葉立誠還強調，每個時代的服裝都有它的「輪廓線」，譬如歌德時期就會聯想到「銳角三角形」，而束腹完成了「輪廓」的重要意義，反映出不同時代輪廓的代表，希望透過這本教科書，讓學生掌握「輪廓」的概念，並進一步了解那個時代對於「美」的精神價值所在。

(旺報)