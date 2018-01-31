對腹中第二胎有敵意 女星：出生來影響大家生活

2018年01月31日 13:37 中時電子報 吳品瑤

原為跆拳道國手、後傳職投身戲劇圈的女星黃雨欣，因演出超夯本土劇《世間情》而大開知名度，她在2015年與跆拳道教練劉聰達結為連理，前年6月女兒「小達欣」出生，而升格當爸媽後不到一年，黃雨欣又意外懷上第二胎，小女兒預計年初三來報到，然這個「驚喜」卻打亂了她的計畫，不但因此放棄原先談妥的戲劇和活動，這一胎也讓她身體不平靜，相當不舒服，黃雨欣坦言一度對二寶懷有敵意，「覺得她出生來影響大家生活」。

據《蘋果》報導，黃雨欣大女兒還未滿1歲，又意外懷上二寶，雖然生過一胎已不是新手媽媽，但這一胎卻讓她身體特別不舒服，臨近預產期肚子大到壓迫脊椎，晚上睡到一半常抽筋痛醒，近來一走路更是從恥骨到腰部都痛，必須臥床安胎，也因為黃雨欣身體不舒服又得帶大寶，所以白天多待在家，哪兒也不去，直到生日前狀況稍微好一些，才全家出遊採草莓散心。

黃雨欣如今顧小的也得顧大的，為了讓大女兒有安全感，黃雨欣每晚讓女兒吸奶頭當奶嘴，有時候孩子不自覺地咬，讓媽媽吃痛醒來，也因為乳頭持續受刺激而會微分泌乳汁，但嚴重時會塞奶，一度讓她痛到大哭，但也只能冰鎮舒緩，透露有一次又塞奶痛到不行，小達欣頑皮爬到高處，讓她理智斷線，失控吼女兒：「妳可以懂事一點嗎？妳知道媽媽不舒服嗎」，但罵完小孩她就後悔了，反倒小達欣感受到媽媽不舒服跑來幫她按摩，讓黃雨欣情緒崩潰大哭，她也坦言懷著一個又帶一個，「真的不是人幹的，真是他X的累」。

如今黃雨欣終於盼到快卸貨的時期，問她會想再追生第三胎嗎？她篤定表示：「這件事不會再發生了」，透露老公已決定之後去結紮，而日前她過40歲生日，生日願望給了家人們，盼望孩子能健康長大之外，「老公永遠乖乖聽話，乖乖把他的當作我的，我的還是我的」，也希望未來復出演藝圈之路能順遂，願望相當踏實。

(中時電子報)