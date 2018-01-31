現行歷史課綱問題出在哪？學者謝大寧剖析四大層面

佛光大學教授謝大寧31日出席孫文學校舉行的「以公投捍衛中華史觀」記者會。（潘維庭攝）

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旺報

十二年國教社會領域課綱修改，將歷史課程分成「台灣、東亞、世界」三部分，中國史被放「東亞史」脈絡中呈現，孫文學校31日舉行「以公投捍衛中華史觀」記者會，訴求將推動公投要求政府重新修訂課綱，將台灣史放進本國史的脈絡中呈現。

記者會上前課綱委員、佛光大學教授謝大寧直指，現行的歷史課綱根本不是20多年前杜正勝訴求的「同心圓史觀」，「圓心」根本不相同，而是讓台灣、中國對立，現在連中國都消失了。

謝大寧表示，20多年前杜正勝推動「同心圓史觀」，訴求歷史從身邊的台灣講起，一步一步擴大，「以台灣作為圓心，再來才是中國、世界」，但歷史課綱變動後，「圓心」早已不相同，台灣跟中國史是對立的歷史脈絡。

謝大寧並剖析現行台灣史的四大論述。第一，台灣的歷史起點來自於南島民族，所以去年蔡總統出訪南太說要去「尋親」；第二，17世紀是「國際競逐時期」，主張台灣是一個由南島民族建立的土地，陸續被外來政權所統治：荷蘭人、鄭成功、清朝的康熙皇帝、日本人、國民政府。

第三，課綱認為台灣一直在外來政權統治下，五個外來政權中最好的是日本人，因為給台灣帶來現代化，最壞的是國民政府，在台灣燒殺擄虐、搞白色恐怖，幹盡壞事。謝大寧指出，課綱裡對日本占台時的種種鎮壓淡化，把「外來政權」分成好的和壞的，統治最久的是清朝，說清朝消極治理，邊陲地帶不甩它，只有日本人把台灣帶來現代化。第四，描繪國民政府在台灣種種壞事做盡，現在人民覺醒，把台灣恢復成「台灣人的台灣」。

謝大寧表示，這樣哪裡是什麼「同心圓」，台灣和中國一點都不相關，直到去年課綱又進行一次修正，諷刺的是，現在中國史不見了，變成台灣、東亞與世界史，某種意義反而真正是同心圓了，因為中國不見了，台灣是圓心，中國徹底消失了。

謝大寧指出，有一位朋友概括現在的歷史課本，「只要在最後一頁、最後一行，寫上在西元某年某日，台灣宣布獨立」，這個課本就變成台灣共和國的歷史課本。謝大寧表示，台灣經過那麼多年的教改，歷史教育徹底大變革，完全變成以台獨史觀為核心的歷史教育，將中華史觀從歷史教育徹底清除出去，現在撥亂反正刻不容緩。

(旺報)

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