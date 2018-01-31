年前皮膚大掃除醫美門診量增2.5成

2018年01月31日 13:51 中時 林欣儀

農曆年前家家戶戶大掃除，許多民眾還會趁年前來個皮膚大清掃！中國附醫統計，近來醫美門診量較平常增加約2.5成，多數人都是除斑、雷射，院方也特別推出「陣列式透鏡蜂巢皮秒雷射」，中山附醫則打出「脈衝式染料雷射」，兩者都標榜不用恢復期。

24歲的網紅Iris去年從英國返台，她說，因不適應氣候環境，出現皮膚敏感、泛紅情況，且顴骨部位有明顯斑點，即便用遮瑕膏覆蓋，仍會有一片黑黑的感覺，日前接受「陣列式透鏡蜂巢皮秒雷射」，感覺皮膚像是從茶葉蛋變成了白煮蛋。

另名25歲擔任新娘秘書的李小姐，1年多前發生車禍，復原後卻在額頭、鼻子與下巴、膝蓋等多處留下疤痕。中山附醫皮膚科醫師劉親穎表示，李小姐受傷處不只有色素疤痕，且出現肥厚性疤痕，建議注射類固醇藥物、搭配脈衝式染料雷射，目前疤痕顏色與厚度大幅改善。

劉親穎指出，染料雷射是藉由光能轉變為熱能加熱血管，以不傷害周邊正常組織的情況下破壞血管壁，可治療血管瘤、葡萄酒色斑與微血管擴張、酒糟泛紅、紅痘疤、蟹足腫等，通常術後即可正常作息。

中國附醫美容醫學中心主任張長正表示，亞洲女性因皮膚特性，多數人受肝斑困擾，門診除斑患者約有3成為「肝斑」，使用「陣列式透鏡蜂巢皮秒雷射」，對皮膚造成的熱能作用時間短、熱傷害小，造成反黑機率也大幅降低，農曆年前最後愛美者青睞。

(中時)