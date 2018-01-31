滴滴出行資金不明？蔡易餘質疑：像運輸界白狼

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大陸最大叫車服務公司「滴滴出行」將於明天上線，並啟動順風車業務，不過民進黨立委蔡易餘今舉行記者會質疑，樂迪與滴滴背後資金不明，直言很像「運輸界的白狼」。蔡也說，連馬政府時期的服貿都排除交通運輸業，但陸資卻直接跳過營利行為發展轎車軟體，難保不會藉此蒐集台灣運輸業的大數據。

蔡易餘指出，滴滴出行在大陸相當強勢，目前在台灣以「樂迪科技」為代理業者，並以計程車司機達成協議，只要下載滴滴系統就給予200元禮券，首次成功載客再給500元媒合獎金，「資金來源充滿問號」；滴滴出行在對岸又傳出賣司機個資牟利的新聞，但明天又要在台灣推動白牌車服務，質疑政府不該放任不管。

蔡易餘說，滴滴出行在大陸已經併購UBER，過去馬政府提出的服貿協議，也沒把運輸業列入，但滴滴現在跳過生意行為，在台發展運輸業相關軟體，可能藉此蒐集台灣運輸大數據，讓人憂心。

蔡質疑，滴滴雖還未收費營利，但資本額僅20萬的公司卻能持續營運，恐有其他資金支持，「很像統促黨、運輸界的白狼」。

經濟部投審會組長朱萍表示，目前投審會了解有一家香港公司要增資樂迪科技，但投審會對此案有很多疑慮，已要求樂迪公司2周內說明資金來源；資料備齊將再送交通部、陸委會、國安單位協助審查。

交通部路政司簡任技正王基州，依照計程車核准辦法規定，要有派遣及收費行為，才需依法申請計程車服務業，滴滴出行雖目前還沒有收費行為，交通部還是會秉持納保、納管、納稅的做法，月中已發函給公路總局及台北市府，要求監測取締有無後續違法行為。

王基州補充，如果滴滴出行有意從事計程車服務業，希望能盡快申請，若沒申請後就有營利行為，將比照UBER案例，以《公路法》開罰50萬至2500萬元。

至於明天將上路的白牌車業務，王說，目前民間已存在共乘行為，未來將持續關注司機與乘客拆帳費用是否合理，釐清是否有盈利行為。

(中時)

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