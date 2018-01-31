《全台最速報》傳姚立明加入姚文智團隊 柯P：真的發生再煩惱

《全台最速報》傳姚立明加入姚文智團隊 柯P：真的發生再煩惱

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中時電子報
綜合報導

◎傳姚立明加入姚文智團隊 柯P：真的發生再煩惱

有消息指出，台北市長柯文哲2014年選舉的競選總幹事，有可能加入有意爭取民進黨台北市長參選提名的姚文智陣營，且也要擔任競選總幹事。柯目前人在歐洲參訪，被問到此事時僅說，不能控制的事煩惱要幹嘛，等到發生再煩惱就好。

◎肺炎成流感致命主因 醫生籲接種疫苗

寒流來襲，高市流感疫情拉警報，去年7月至今年1月初，流感併發重症累積破百例，小港醫院統計院內感染症是住院首因，並推估超過7成加護病房患者，死因為肺炎併發呼吸衰竭，提醒民眾注意保暖外，也建議提早施打疫苗因應。

◎嘉義市覆議案 議員炮轟破壞府會關係

嘉義市政府107年度總預算被議會刪減6億2215萬1680元，市府向議會出4億8896萬9655元覆議案，又主動撤回，31日數位議員對市府提覆議案大表不滿，炮轟市長涂醒哲上電視政論節目影射議員，惡化府會關係。

◎揮毫迎新春 發票兌換書法名家春聯

苗栗縣文化觀光局為迎接戊戌狗年到來，發揚傳統文化與藝術，苗栗縣文化觀光局將於2月1、2兩日及3日，分別在縣府大廳及苗北藝文中心大廳，邀請縣內42人次書法名家現場揮毫，歡迎民眾持發票做公益，並兌換名家春聯。

(中時電子報)

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