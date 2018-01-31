親民黨踢爆「格連杜曼」學習教材涉詐

2018年01月31日 14:58 中時 周毓翔

親民黨立院黨團接獲民眾投訴，今天舉行記者會指控「格連杜曼學習系統教材」，涉虛偽不實及引人錯誤表示。親民黨團總召李鴻鈞表示，將協助受騙的家長打集體訴訟，把受騙的錢討回來。也要求檢調介入偵辦，以公權力來遏止這類不斷透過更名繼續詐騙的公司。

親民黨團指出，「格連杜曼公司」在各地婦幼展販售未經美國格連杜曼博士授權之教學系統，且於展場張掛格連杜曼博士肖像使人誤認台灣天才寶寶胎教法就是美國格連杜曼博士的教學系統，事實上兩者完全不相干。

且該公司主要透過展覽會場販售，可是在各項展場上無實體教材，經過業務員話術引導下訂後，收到的教材品質低劣，業務員銷售過程聲稱到府服務，也沒有履行承諾。

親民黨團表示，2006年即有超級小天才教材爭議，2016年格連杜曼公司所販售的教材內容與超級小天才相同，被檢舉後，又換湯不換藥，改由國際超級全腦潛能開發有限公司繼續販售，兩者公司登記地址相同：台北市長安西路45之1號2樓之2。代表人為夫妻。

部分業務員還會要求消費者於家中錄製教學影片給予老師做教學進度，不料發現多位家長在未經同意下被業務及老師轉傳給其他家長，甚至連親餵的影片也被暴露，還有老師更加大膽上傳到公開網站。

李鴻鈞表示，黨團將會與台北市議員黃珊珊協助家長打集體訴訟，透過司法程序，把受騙的錢討回來。針對這類不斷透過更名而繼續詐騙的公司，黨團也將要求檢調機關介入偵辦，以公權力來遏止犯罪。並呼籲大家不要再輕易受騙上當。

(中時)