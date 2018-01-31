40年同學為錢反目 男利用癌妻侵佔跨國公司4500萬

王姓男子與姜姓高中同學為錢反目，利用癌末妻子侵占跨國公司4500萬元。(示意圖/達志影像)

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王姓夫妻幫忙處理新加坡WOODPARK傢俱公司在台帳務，去年底與在台姜姓負責人相處不睦，從公司虛擬的國際帳戶，轉帳至5名親友的海外帳戶，侵佔美金156萬，約台幣4500萬，士林地檢署獲報後3天，緊急查扣美金100萬，王也將其它的贓款匯回，檢察官認為犯後態度良好，諭知王緩起訴2年，並向公庫支付臺幣30萬，而王妻則在今年1月間死亡，予以不起訴。

WOODPARK經營木材傢具生意，在台設立國際金融業務帳戶（OBU），可以享受免稅、匯兌等優惠，年近60歲的姜姓負責人與王姓高中同學自1998年合作，由詹姓王妻負責帳戶匯款等業務，而姜每月給1萬5000元作為酬勞。

去年年底詹女得知罹患癌症，而姜非但不體諒身體狀況不佳，還責怪詹女匯款的金額有誤，時常怪罪詹女，引起王男不滿，認為之前有部分投資帳目不清，老友竟然如此不近人情，因而萌生將公司的賬款匯出到親友帳戶，作為談判的籌碼。

詹女因幫忙處理帳務，有新加坡公司的授權，可以動用帳戶內的資金，去年12月11日陸續匯出美金50萬、30萬、20萬給親友，想要分散被查緝的風險，隔天又匯出56萬美金給王男的姊姊，姜男隔天發現後，立刻報案，由士林地檢署主任檢察官邱智宏、檢察官張聰耀，立刻以去年6月的洗錢防制法新制，緊急查扣親友的帳戶內的100萬美金。

王遭檢方傳喚，剛開始都推給已經罹患癌症末期的妻子，指癌妻擅作主張，但檢察官訊問時，癌妻說自己生命將要結束，連死都不怕，如果不被發現，可以多一筆金錢留給家人，才會聽從先生指示。

王複訊時坦言，高中同學先無情無義，他才會「擄錢勒贖」，並願意賠償新加坡公司的損失，將錢從國外匯回，新加坡公司也同意給予緩起訴處分，檢察官依業務侵占、違反洗錢防制法，諭知緩起訴2年，而詹女在1月18日因癌症過世，依法予以不起訴。

(中時)

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