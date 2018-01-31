阿振肉包加薪 蔡英文大嗑肉包：一定要趕快認識一下

2018年01月31日 14:49 中時 曾薏蘋 、 姚志平

蔡英文總統（中）31日在民進黨中常會中接見彰化鹿港「阿振肉包」老闆鄭永豐（右），並呼籲更多企業為員工加薪。（姚志平攝）

蔡英文總統（左）31日在民進黨中常會中接見彰化鹿港「阿振肉包」老闆鄭永豐（右），並讚譽他連續2年為員工調薪。（姚志平攝）

鹿港知名「阿振肉包店」為員工加薪，身兼黨主席的蔡英文總統今中常會前接見「阿振肉包店」的「掌門」鄭永豐，蔡英文當場與與會中常委「大嗑」肉包，她致詞時表示，一定要趕快來認識一下這位東西好吃、又和員工分享成功果實的老闆。

她說，加薪是讓人高興的事情， 她也要請台灣的企業主，不要吝惜替年輕人、受薪階級加薪，員工更有向心力，公司的發展才會更好，才會賺錢。

今民進黨中常會會場，飄散肉包香，媒體請總統當場吃肉包，不過總統總統就持說要顧及「形象」，致詞完才肯吃。

今除了「阿振肉包店」的「掌門」鄭永豐，還有彰化縣副縣長林明裕、彰化縣黨部主委，也是鹿港鎮長的黃振彥，一銅出席。

總統致詞指出，上星期，看到「阿振肉包」給員工加薪，連續兩年加薪兩成，現在店裡最資淺的同仁，薪水也超過四萬元。她就在想，一定要趕快來認識一下這位東西好吃、又和員工分享成功果實的老闆。今天也特別歡迎我們永豐兄。

總統指出，加薪是讓人高興的事情。今年我們民進黨也加薪3%，黨工都很高興，看的出來。相信一件事，幫勞工加薪，不是增加成本負擔，是跟發展事業的夥伴，一起分享喜悅，這也是永豐兄說的「利潤分享」。

總統說，她瞭解說永豐兄出版了一本書，叫做《誠意呷（甲）水甜》。意思是說，「只要有誠意，喝水也是甘甜的」，相信就是把這樣的誠意放在做肉包的過程，阿振肉包才會這麼好吃，相信這個肉包也有滿滿的員工的祝福。

總統表示，「阿振肉包店」不是唯一的例子，卻是值得社會鼓勵、學習的故事。不斷向社會介紹加薪的企業，是希望透過向大家介紹一個企業主跟員工互助雙贏的成功方式。

總統說，台灣的經濟正在好轉，政府會繼續替產業打造更好的發展環境。也要請台灣的企業主，不要吝惜替年輕人、受薪階級加薪，員工更有向心力，公司的發展才會更好，才會賺錢。

總統強調，未來，也期待能夠有更多企業，像「阿振肉包店」一樣，為員工加薪，和事業夥伴分享利潤。

(中時)