愛在心裡口難開？ 何不用珠飾說情話

別再擔心愛在心裡口難開，一串PANDORA珠飾就能輕鬆告白。（PANDORA提供）

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PANDORA推出情人節珠飾，充滿濃情蜜意。（PANDORA提供）
PANDORA 熱戀粉紅鋯石銀飾，3380元。（PANDORA提供）
Trollbeads情人節主打愛神邱比特精靈珠。（Trollbeads提供）
THOMAS SABO彩寶玫瑰金愛心吊飾，4980元。（THOMAS SABO提供）

愛情，就是相愛的人一起創作愛的故事。強調DIY和充滿故事的輕珠寶品牌，如PANDORA、Trollbeads、THOMAS SABO等，以一顆顆的珠飾說故事，就算是愛在心裡口難開，也能透過珠飾表達愛意，是最佳的情人節禮物。

根據PANDORA的全球研究調查，77%的女性在情人節時最常收到花束或巧克力，但其實珠寶才是女人最想要的情人節禮物。PANDORA在情人節推出愛心、鑰匙、掛鎖等串珠，並結合告白文字，大膽示愛不必害羞，還可將兩人相處時最有意義的小故事，化成一顆顆的珠飾，讓珠寶成為愛人之間最緊密的連結，承載兩人專屬的回憶。

Trollbeads則在情人節主打邱比特愛情小天使，除了可當作情人節禮物，單身朋友也可佩戴小愛神珠飾為自己祈福，預祝自己早日「脫單」。

佩掛時會叮叮咚咚作響的THOMAS SABO小吊飾，則在情人節主打各式各樣的愛心吊飾，不論是文字告白，或是嵌鑲彩色水晶的奢華版，都能讓情人感受到自己的心意。

(中時)

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