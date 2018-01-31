北京成立陸首家涉台商事糾紛調解中心

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旺報

北京市台辦與北京台資企業協會（以下簡稱北京台協）共同主辦的「在京台胞迎新春聯誼會」30日下午在北京舉行，會上北京市委常委齊靜、國台辦投訴協調局局長王剛為北京涉台商事糾紛調解中心揭牌，北京此次成立涉台商事糾紛調解中心之舉，在全大陸首創。

中國台灣網報導，聯誼會上，齊靜代表北京市委、市政府向在京台胞致以新春問候。她表示，北京市委、市政府將一如既往地支持台灣同胞和台資企業在京發展，出台更多政策方便台胞在京學習、創業、就業、生活。她強調，首都的發展與國家的前途命運聯繫更加緊密，也與每一位在京台胞息息相關，機遇與挑戰並存。希望台灣朋友登高望遠，順應大勢，緊緊抓住機遇，展現自身價值，實現個人夢想，希望北京台資企業協會團結帶領在京台胞積極為北京發展做出新的貢獻。

王剛致辭時向北京涉台商事糾紛調解中心的健康發展送上祝福。他表示，北京涉台商事糾紛調解中心的設立是全國首創，是北京市台辦切實貫徹落實中央依法治國，及黨的十九大會議精神的重要舉措，也是依法推進台胞權益工作法制化，多元化的一大創新。

現場舉行北京涉台商事糾紛調解中心成立儀式，齊靜、王剛為中心揭牌，參會嘉賓為北京台協法律顧問團十二位律師頒發聘書，並宣布新版北京台協微信公眾號啟動上線。

報導指，2017年北京市積極貫徹落實中央對台方針政策，促進京台經濟交流合作。圍繞「融合發展、共同繁榮」主題，聚焦高新產業、融合發展、創新創業、京津冀協同發展、美麗鄉村建設等五大領域，共舉辦各類峰會、專題論壇、項目簽約、政策發布和參訪交流等28場系列活動。發布多項便利台胞在京學習、創業、就業、生活的政策措施。

(旺報)

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