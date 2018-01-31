角逐市長考揮毫！江啟臣露一手過關

2018年01月31日 14:49 中時 陳淑娥

江啟臣現場揮毫獲大師比讚，他笑稱「老師說選市長要先考書法」。（陳淑娥攝）

副議長張清照與江啟臣分別拿著「旺福呈祥」、「陽春開泰」，向現場民眾拜年。（陳淑娥攝）

台中市副議長張清照邀請12位書法家，在清水服務處現場揮毫春聯，一早吸引許多民眾排隊索取，台中市長擬參選人江啟臣共襄盛舉，更當場露一手展現墨寶功力，獲得書法老師豎起大拇指比讚，江滿意地拿起自己的春聯作品，笑稱「大師說要選市長要先考書法」自己是過關啦！

張清照說，他二哥、前議長張清堂任內開始舉辦這項活動，至今十多年，他上任後接棒繼續辦，索取春聯的民眾一年比一年多，今年特別請來12位書法老師，才能順利在2個小時內，讓民眾都拿到春聯。

「要幅春聯好過年!」今天一大早7點多就有人來排隊，80多歲的陳老太太，在孫女陪同下也來領春聯；另一位張太太，去年來領過春聯，今年看到副議長臉書告知活動，也趕來排隊希望連連都大吉大利。

台中市擬參選人江啟臣也到場共襄盛舉，他與張清照拿著「旺福呈祥」、「陽春開泰」向民眾拜年，議員李榮鴻充當麥克風手「拜託大家，市長候選人電話民調，唯一支持江啟臣!」獲得現場民眾高喊「凍蒜」。

江啟臣逐一與民眾握手，並請書法老師康文鳳指導書法，老師要書寫「財來萬事喜臨門」大字，他拿著毛筆展現墨寶功力，努力完成後高興秀出春聯，笑著說「老師有說，選市長要先考書法！自己過關啦！」康老師也豎起大拇指比讚，現場民眾更是拍手叫好。

(中時)