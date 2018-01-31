交了265架F-35 洛馬全速量產財源廣進

2018年01月31日 14:41 中時電子報 楊幼蘭

F-35戰機計畫終於成熟，正邁入全速量產期，對美國國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）來說，前途一片光明。過去一年來，F-35戰機計畫的業績成長了約18％。

據《國家利益》（The National Interest）網30日報導，洛克希德馬丁董事長，總裁兼首席執行長休蔘（Marillyn Hewson）告訴投資人，2017年第4季度F-35交機66架，戰機計畫已達標。而這項成就顯示，相關業績比前一年成長了40％，洛馬正加速生產。

洛馬預期，F-35戰機專案將繼續成長，2018年動能將持續，預料約可再交機90架，比2017年成長了超過35％，而未來幾年將繼續全速量產。

休蔘指出，至今洛馬已交給美國及國際客戶超過265架F-35戰機，而他們十分樂見F-35戰機廣受國際社區歡迎。隨著計畫成長，洛馬從打造每架F-35戰機上得到的獲利也逐漸增加。

洛馬財務長譚納（Bruce Tanner）說，2018年F-35的利潤會持續改善，但可能不如2017年快。他指出，2018年對某些較早初期少量生產（Low-Rate Initial Production，LRIP，又名為預量產）機型會進行風險淘汰，可能比2017年要多些。

對洛馬的航空業務來說，由於F-35的研發經費高達近4,000億美元（近12兆台幣），佔了其中很大一部份，因此F-35計畫獲利幾乎反映出整個部門的主要進帳。

據路透去年6月報導，洛馬可望與美國、日本、韓國、英國、澳洲、丹麥、以色列、義大利、荷蘭，以及挪威與土耳其等11國敲定交易大單，賣出破紀錄的440架F-35戰機，而金額則超過370億美元（約1.1兆台幣）。

雖然這440架F-35的平均單價預計為8500萬美元（近26億台幣），但要求匿名的消息人士透露，這些戰機的最後價格尚未定案。

多年分批交易案是在2018-2020會計年度間，分3次交易。而一名洛馬代表說，任何「統包採購」案，都要由美國政府宣布，他們不會討論有關合約談判的種種細節。

(中時電子報)