「很local」的助理疑捲桃色風暴 段宜康咬黃國昌

段宜康(右)質疑黃國昌(左)的服務處主任陳裕仁是2013年民進黨黑道入黨風波的關鍵角色。(資料照片)

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中時

週刊爆料，立委黃國昌的服務處主任陳裕仁疑似捲入群聯董座潘建成遭小三勒索的案件，黃上午出面駁斥此事為烏龍，但綠委段宜康在臉書質疑，黃稱陳裕仁是「很local的人」，但民進黨在2013年爆發黑道入黨風波，擋下一萬多個異常入黨案件，其中汐止、瑞芳異常入黨超過4000人，關鍵的角色就是「很local」的陳主任。

段宜康指出，他是不知道很local的人是不是比較不會去勒索，「或者黃委員覺得很local的人，應該只會向小吃店收保護費，夠不上去勒索上市公司老闆的格？角頭也都很local」。

段宜康更直指，民進黨曾爆發一波從北到南的「黑道入黨」風波，他當時擔任調查小組召集人，最後擋下1萬多個異常入黨案件，其中查出汐止、瑞芳等地區異常入黨超過4千人，其中關鍵角色就是黃委員這位「很local」的陳主任，影射意味濃厚。

對於段宜康的質疑，陳裕仁下午在發出聲明，反咬過去10幾年支持的民進黨「讓人心寒」。他表示，去年地方接獲陳情有大老闆的婚外情，但他表明不處理私事，也沒有提供假帳資料，「連兩位陳情人都說東西根本沒有給我，我真的不知道為何要這樣憑空亂寫。」

陳裕仁表示，地方鄉親都知道他的為人，「但是新潮流為了打擊國昌老師，段宜康竟然刻意馬上抹黑我是什麼搞人頭黨員的黑道」。

陳反問段，要回去黨內問問，你們新潮流沈發惠議員的樁腳，多少事情來請我幫忙，去年你們新潮流陳文治要選新北市黨部主委，也來找他幫忙，更不要提為了吳秉叡想選新北市長，蘇貞昌也帶他來拜託他支持。

陳裕仁說，現在為了政治目的，藉機抹黑我，真的讓人心寒ㄝ「經過風波，才真正可以看清人。」

(中時)

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