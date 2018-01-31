不用等到天荒地老 潭子戶政事務所首創網路取號

2018年01月31日 14:45 中時 王文吉

民眾也可憑身分證到場潭子戶政事務所報到，若遇過號也只要依序等3個號碼，就能辦理。（王文吉攝）

進入潭子戶政事務所官網「線上快速取號」專區，輸入手機號碼或身分證字號即可取號。（王文吉翻攝）

豐原戶政事務所開發「豐原戶政APP」提供民眾查詢等待人數。（王文吉翻攝）

「豐原戶政APP」提供民眾快速預約，約完之後來所馬上辦理，不需久候。（王文吉攝）

為推動台中市的生育福利政策，東勢戶政事務加碼贈送「寶貝祈福袋」。（王文吉翻攝）

媽祖聖像和「寶貝祈福袋」有東聖宮媽祖加持，祝福新生兒健康長大。（王文吉翻攝）

戶政業務繁多，部分項目需本人親辦，為節省民眾等候時間，潭子戶政事務所首創「網路預約取號」的便民措施，民眾上網登錄即可取號，若遇過號也只要依序等3個號碼，就能辦理，還提供未來30天內的預約服務，豐原戶政事務所則推出「豐原戶政APP」，提供查詢等待人數，民眾可以依叫號進度決定到所時間。

有民眾表示，他為辦理不動產過戶，去戶政事務所申請印鑑證明，等待叫號加上申辦過程，等了1個多小時。戶所人員表示，印鑑證明牽涉人民財產權，核發流程極為嚴謹，一般申辦案件以戶籍謄本最多，平均等待約10分鐘，也有民眾為製作族譜，來申請祖先的戶籍謄本，因要回溯到日據時代，至少要等半小時。

潭子戶政事務所平日受理200件左右的申請案，假日前後約300件，若是連續假日結束後的上班日更是門庭若市，高達4、500件，為節省民眾等候時間，首創「網路預約取號」服務，民眾只要進入官網「線上快速取號」專區，輸入手機號碼或身分證字號即可取號，再依叫號進度決定到所時間。

潭子戶政事務所主任蔡惠祝表示，當日預約限4小時內到場，憑身分證或QR code條碼報到辦理；對於長輩或不上網的民眾，可透過電話由本所同仁協助上網取號，再憑身分證到場報到，可將臨櫃抽號的候辦時間轉成路程，節省排隊等候時間。

「豐原戶政APP」提供民眾查詢等待人數、登記須知、登記檢核表單、戶政資訊、快速預約、案件進度查詢等服務。豐原戶政事務所主任林豪爵表示，APP預約完之後來所馬上辦理，不需久候，現場等候人數超過櫃檯數12人就會啟動後線行政人員支援機制，加開受理櫃檯，快速消化等候人數，過號重抽也不會等太久。

此外，新生兒申辦出生登記，除享有地方政府的生育福利，東勢戶政事務所自2月1日起加碼贈送媽祖聖像和「寶貝祈福袋」。主任連詩季表示，祈福袋具客家花布意象，媽祖聖像則是東聖宮媽祖加持過，祝福新生兒在滿滿的祝福和媽祖的庇佑下，平安、健康、快樂長大。

(中時)