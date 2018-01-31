韓國瑜赴市場拜早年 攤商拱選市長

2018年01月31日 15:09 中時 劉宥廷

韓國瑜沿途受到不少民眾支持選市長的勸進聲，韓則以自己名字的同音字祝福大家「年年有魚」，親切感贏得許多掌聲。(劉宥廷攝)

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜被視為可拉抬議員選情的市長候選人，他雖遲遲未表態，但勤跑基層的動作，以及31日展開春節市場拜年，足可嗅出他有意披上戰袍的氛圍；韓受訪表示，預計主委任期到任半年後的3月7日正式表態，且也有美國任教的張姓學者想要參選，已把資料寄回台灣，可說是人才濟濟。

韓國瑜一早到鳳山共同市場除了解春節前蔬菜、魚肉等民生物資價格外，也要向攤商、民眾拜個早年，沿途受到不少民眾支持選市長的勸進聲，韓則以自己名字的同音字祝福大家「年年有魚」，親切感贏得許多掌聲。

媒體問及立委陳宜民對主委韓國瑜未參加其宣布參選記者會有意見，韓國瑜受訪說，衷心祝福陳宜民，並盼陳把理念很清楚的跟高雄市民報告，透過一場選舉，對政治人物而言都是一個成長的機會，相信陳宜民會藉由這樣的過程，獲得高度的成長。

另外界有質疑聲浪，認為韓國瑜在國民黨高雄市長人選決定上，恐是球員兼裁判？韓國瑜澄清說，他的權力只在於議員、里長，況且他是不是球員，根本還不知道；強調，在高雄市長選舉，他的影響力不大，黨中央重視六都選情，台南和高雄都被列為特艱困選區，黨中央一定會把遊戲規定訂得精確、扎實。

韓國瑜指出，選市長人選很多，黨部也有接獲在美國2、30年的張教授，是高雄市民和黨員，已表明想參選下一屆高雄市長；韓說，任何參選人都希望有公平、公正、公開的機會，他也一直向黨中央建議有這樣的遴選辦法，黨中央的選舉規則可能是3月中下旬就會出來。

(中時)