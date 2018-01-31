過年搶車票失敗收場 神奇老爸出手「班次任你選」！

盧姓網友在「爆廢公社」分享搶票經驗，讚嘆「臺鐵春節搶票之每個女兒都有一個神奇老爸」！(圖/中時報系資料)

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中時電子報
女網友向爸爸報告沒搶到火車票 爸爸神救援 (圖/翻攝自爆廢公社)
一次訂四張 隨便女兒選(圖/翻攝自爆廢公社)
女兒讚嘆「臺鐵春節搶票之每個女兒都有一個神奇老爸」！(圖/翻攝自爆廢公社)

為了農曆春節能回家過年，在外地工作、讀書的遊子都拚了命要搶到返鄉車票！一名盧姓女網友就在「爆廢公社」上分享自己的搶票經驗，讚嘆「臺鐵春節搶票之每個女兒都有一個神奇老爸」！

這位女網友說道，因為自己的家住得比較鄉下，所以爸爸很早就提醒她1/25凌晨0點要搶票，她也很準時地在1月24日晚上11點多在電腦前守候。當凌晨0點一到，小年夜跟除夕的火車票瞬間被秒殺，女網友當機立斷轉戰初三車票也一場空，哭喊「手短錯了嗎…什麼都沒搶到」。只好傳訊息跟爸爸報告，表示只能把希望放在1/30的客運了。

但隔天早上女網友接到電話，竟是爸爸奇蹟似的訂到不同時段的四張票，還讓她任選要哪一張。女網友心理OS「我凌晨這麼辛苦的在那點點點到底在點三小？」並向爸爸開玩笑「下次要不要搶個演唱會票看看」。

對此，網友們也對這個「最強老爸」的神救援事蹟嘖嘖稱奇，「有這樣的老爸超有安全感，最強依靠！」、「你爸爸真是一個神奇的存在」、「再訂不到他就開車去接你了」’「老爸對女兒的愛，果然什麼是都能達成」、「可見你爸有多想你！」

(中時電子報)

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